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"Yörük ve Türkmenlerin kültürleri, Anadolu’nun birliktelik harcıdır"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yörük Türkmen Vakfı tarafından düzenlenen programa iştirak ederek katılımcılar ile sohbet etti ve Yörük Türkmen Kültürü hakkında açıklamalarda bulundu.

"Yörük ve Türkmenlerin kültürleri, Anadolu’nun birliktelik harcıdır"

Kültür derneklerine büyük önem ve öncelik verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yörük ve Türkmen kültürünün kendine has bir sosyal ve aile yaşamı olduğunu ve bu kültürü’nün temelinin üretim, paylaşım ve dayanışma olduğunu söyledi. Yazın yaylalarda, kış aylarında ovalarda olan yörük ve Türkmenlerin yerleşik yaşama geçişlerinde de giyim, yemek, aile ve sosyal kültürlerini devam ettirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yörük Türkmen Vakfı Başkanı Ali Aydın ve yönetimine, katılım sağlayanlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

İHA

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