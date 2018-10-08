Yozgatlılar Federasyonu'ndan Başkan Memduh Büyükkılıç’a Ziyaret

Derneklerinin Kayseri ilinde komşuluk başta olmak kardeşlik ve dostluk içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Kayseri’de yaşayan Yozgatlıların büyük çoğunluğunun da Melikgazi sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirten Dernek Başkanı Yusuf Aydoğdu”Komşuyuz ve bölge şehir olarak her zaman Kayseri ile iç içeyiz. Türkiye çapında Yozgatlılar Derneğinin birleşerek federasyonuz. Bu amaç ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde toplumda paylaşımcı bir yerdeyiz. Amacımız aynı hizmet etmek” dedi.



Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ”Yozgat il Kayseri için ayrı bir yeri vardır çünkü komşu iki vilayet olarak her zaman iç içeyiz ve birçok gelenek, yaşam tarzı ve yemek kültürü ile edebiyatımız benzerlik göstermektedir. Kayseri il bir bölge şehri olup ticaret ve üretim merkezi, sağlık ve turizm merkezi gibi birçok değeri taşımaktadır. Yozgatlı hemşerilerimizde bu varlıklarımızdan yararlanmaktadırlar ”dedi.

