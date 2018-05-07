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“Yunus Bekir Melikgazi için kazanç”

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayımlayan Türkçü Gazeteci Yunus Bekir’in Melikgazi bölgesinde yer almasının bir kazanç olduğunu söyledi.

“Yunus Bekir Melikgazi için kazanç”
Başkan Memduh Büyükkılıç,  Kayseri Kültür ve Turizm Derneği ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Turan-Sarımsaklı Kültür ve Turizm Derneği’nin ortak etkinliği olan “3 Mayıs Türkçüler Günü ve Gazeteci Yunus Bekir’i “ anma toplantısına katıldı.  
Anadolu topraklarına değer katan ve toplumda öncülük eden herkesi minnet ile andıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Turan Halkının kadirşinas ve misafirperver bir halk  olduğunu, bunun yanında taşıdığı değerler ve yetiştirdiğini fikir insanları ile Anadolu insanının ufkunu açtığını kaydetti.
1910 yılında Kayseri'de ilk Türkçe gazeteyi yayımlayan, Memleket Hastanesi ve 60'dan fazla okulun yapımında katkısı olan Türkçü Gazeteci Yunus Bekir’in Melikgazi şehrimizde yer almasının bir kazanç olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
Kurum Haberi
 
 
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