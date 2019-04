“Ziyaretlerde ortak çalışmalar değerlendiriliyor”

Mesleki oda ve derneklerin ziyaretlerini çok önemsediğini çünkü ekonomik ve istihdam konulu projelerin gündeme geldiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu, Anadolu’nun merkezinde ve İpek Yolu üzerinde yüzyıllardır ticaretin bir merkezi olan Kayseri şehrinin son yıllarda her ay kurulan fuarlarının bir tesadüf olmadığını söyledi.



Tüketiciler, araba, tarım ve mobilya, iş makineleri gibi çok çeşitli konularda sık sık fuar açılan Kayseri’de bu fuarların bir müşteri potansiyelinin olduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“Son yıllarda birçok ürün hakkında fuar açılmaktadır. Bu fuarların açılması Kayseri şehrinin, bir ürün ve müşteri potansiyelinin olduğunu gösterir. KAYMOS önderliğinde Anadolu’nun en büyük Mobilya Fuarı Kayseri’de açılmış ve her yıl tekrarlanması ile Kayseri’nin, mobilyanın adeta merkezi olduğu kanıtlanacaktır. Bu fuarlar belediyelerin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerin sonucudur. Çünkü Belediye yatırımları ile ticaret ve esnafa yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların bir birikimi sonucu artık Kayseri bir bölge şehridir“ dedi.



Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu, Kayseri şehrinde yapılacak olan her türlü fuar ve organizasyonlara belediye olarak her türlü yardım ve hizmetin verildiğini ve verilmeye de devam edeceğini sözlerine ekledi.