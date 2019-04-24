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Ziyaretlerde sosyal sorumluluk projeleri değerlendirildi

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası büyük bir oran ile Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Dr. Mustafa Palancıoğlu‘na Mesleki Kuruluşlar, Oda ve Dernek kısacası sivil toplum örgütlerin tebrik ve başarı dilekleri içerikli ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretlerde sosyal sorumluluk projeleri değerlendirildi

BİRLİK VAKFI Başkanı Mehmet Adıgüzel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, YÖRTÜRK VAKFI Başkanı Ali Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile HİZMET-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve sendika üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret ederek, büyük bir oy oranı ile seçilmesinden dolayı hem tebrik edip, hem de başarı dileklerinde bulundular.
Ziyarette bulunan iki Vakıf ve bir Sendika Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerindeki ortak nokta, “sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Melikgazi için neler yapılabilir” oldu.




Özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu tür ziyaretlerinin çalışmalarına şevk ve heyecan katacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Başarımızın sırlarından biri de, yaptığımız hizmetlerin türlü ve içeriğine göre ilgili sivil toplum kuruluşun görüşünü almak, hatta beraber çalışmaktır. Dayanışma, paylaşım ve fikir alış verişi hem işin aslına ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmesine hem de etkin ve verimli olmasına neden olmaktadır. Bu ziyaretlerde en çok gündeme gelen sosyal sorumluk projeleri kapsamında Melikgazi’ye katılacak olan, katma değer ve sosyal gelişimdir“ dedi.



Sivil toplum örgüt temsilcilerine anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, bundan önce olduğu gibi yine birlikte ve dayanışma içerisinde bu şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 

İHA

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