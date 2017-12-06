Mescid-i Aksa izlenimleri- 3

Dönüş yolunda göle yakın bölgede terk edilmiş binalar görmüştük. Merak edip sorduğumuzda bu bölgenin 1967 Arap-İsrail savaşından önce Ürdün toprağı olduğu Savaş sırasında İsrail tarafından işgal edilerek sınırlarına katıldığı İsrail hükümetlerinin başarısını göstermek için ibret olarak binaları yıkmadığını öğrendik. Dönüşte yol boyunda Hz Musa’nın makamının da bulunduğu Mescidde öğle namazımızı kılarak Kudüs’e doğru yolumuza devam ettik.
Akşam ve Yatsı namazları için tekrar Mescid-i Aksa’nın yolunu tuttuk. Bu namazlar Kudüs’te ki son namazlarımızdı. Müslümanlarla birlikte kıldığımız namazların ardından Kudüs’ün Mescid-i Aksa’nın ve Müslümanların geleceği ve felahı için dua edip vedalaşıp ayrıldık.
Akşam yemeğinin ardından Otelimizde istirahata çekildik. Gece saat 01.00’den sonra dönüş için hazırlandık,02.00 sularında Tel-Aviv Havaalanına ulaşmak için otobüsümüze binmiştik. Uzun sürmeyen bir yolculuğun ardından Havaalanına ulaştık. Sabah namazını Dış Hatlar Bölümünde nerede bir yer bulmuşsak orada kıldık. Zira burada Müslümanların ibadeti için herhangi bir yer yoktu. Saat 05.30’da bindiğimiz uçağımız 2 saate yakın bir yolculuğun ardından Türkiye saatiyle 08.30’da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına indik. Burada ki birkaç saatlik beklemenin ardından 11.115’te bindiğimiz Kayseri uçağı Pazar saat 12.30 civarında Kayseri Erkilet Havaalanına indi. Böylece bizim 4 gün süren Kudüs ve Mescid-i Aksa ziyaret gezimiz tamamlanmış oldu.
Ahir ömrümüzde Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret edip buralarda namaz kılıp ibadet edip Müslümanlarla birlikte olmak onların hallerini yakından müşahade etme imkanını bize bahşettiği için Cenab-ı Allah’a sonsuz şükürler ediyorum.
Davetimize icabet ederek bizimle yola çıkan tüm dost, üye ve arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Allah ziyaretlerini ibadetlerini kabul etsin diyorum. Organizede bize yardımcı olan Kıyam Turizm Sahibi SÜLEYMAN BORAZAN beye teşekkür ediyor hayırlı hizmetlerinde başarılar diliyorum.
Havaalanındaki yıldırma ve baskı, şehirlerin giriş çıkışlarındaki insan onuruna yakışmayan uygulamalar, El-Halil kentinde İbrahim Peygamber Camii giriş çıkışındaki baskı, yıldırma ve turnike uygulaması Mescid-i Aksa’da ibadete gelen Müslümanlara yaptıkları insan onuruna yakışmayan baskı ve yıldırma uygulamaları için işgalci İsrail yönetimlerini kınıyor, ayıplıyor, yazıklar olsun diyorum.
Ülkeleri işgal altında kalıp öz vatanlarında esir muamelesi gören Filistinli, Kudüslü Müslüman kardeşlerimize sabırlar diliyor kurtuluşları için dua ediyorum.
Son olarak!Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin Müslümanların öz yurdudur diyor; bu bölgelere yapacağımız her seyahat, ziyaret buralara sahip çıktığımızın ispatıdır,buradaki esir Müslümanlar ve öksüz Mescid-i Aksa bizlerin ziyaretinden umutlanıyor moral buluyorlar. Öyleyse yılmadan, bıkmadan ekipler halinde ziyaretlere devam edelim. Sevaplarımıza sevaplar ekleyelim.
Allah yar ve yardımcınız olsun.
Mescid-i Aksa izlenimleri- 3
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