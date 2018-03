Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Yavuz Yüce, çocukluk yıllarından beri atlara olan tutkusu nedeniyle adeta modern çağın kovboyu gibi at sırtından inmiyor. Atları kendisine dost edinen Yüce, bireysel veya toplu taşıma araçları yerine günlük hayatında binek olarak at kullanıyor. Belediyeden, doktora, fırından, markete tüm ihtiyaçlarında ulaşımı at sırtında yapan Yüce, kent merkezinde trafiğin içinde meraklı bakışları üzerine çekerek hayatını sürdürüyor.