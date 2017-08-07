Ne 'Mamur’cuyuz ne de 'Bedir’ci !

Kayserispor’un sezon açılışı hakkındaki eleştirel haberimiz bugün sabah web sayfamızda yayınlanınca adeta patladı. Açılış gecesinde pop sanatçısı Hande Yener’in sahne almasını eleştirdiğimiz haber onbinlerce kez okundu, paylaşıldı ve birçok yorum aldı.



Yanlış seçim

Biz haberi okurlarımızdan ve bazı Kayserispor taraftarlarından gelen tepkiler üzerine kurgulamış; Hande Yener’in böyle bir gece için “yanlış bir seçim” olduğunu belirterek kendisinin ve dansçılarının kıyafetlerinin büyük tepki topladığını söyleyip şunu sormuştuk: “Bu konser için Hande Yener’e ne kadar para verildi?”



“Efsane başkan” mı? Hadi oradan!

Gelen yorumların çoğunda Başkan Erol Bedir’e yakın olan taraftar gruplarının bizi eleştirdiklerini hatta küfrettiklerini gördük. Şunu hemen belirtelim ki; biz ne Recep Mamur’cu, ne de yeni başkan Erol Bedir’ciyiz. Bazı gazete ve spor yazarlarımızın bu konuda ikiye ayrışıp kavga etmelerini ve “efsane başkan’ ya da “vizyon başkan” yakıştırmalarını/karşılaştırmalarını doğrusu biraz da gülerek izliyoruz. Hiçbir tarafa angaje olmadığımız için de Kayserisporla ilgili birçok olumlu haber yaparken çok rahatlıkla eleştiriler de yöneltebiliyoruz. Tıpkı dün gece gerçekleştirilen sezon açılış programında Hande Yener’e konser verdirilmesini eleştirdiğimiz gibi…



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