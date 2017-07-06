Öğrencilerden 15 Temmuz klibi 06 Temmuz 2017, 11:35 468 Görüntülenme

Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Müzik Öğretmeni Abdullah Köse’nin ‘Bizim Türkümüz’ şarkısına klip çektiler.



Ortaokul öğrencileri, müzik öğretmenlerinin 15 Temmuz anısına bestelediği türküyü, darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan yerlerde seslendirerek klip hazırladı.

Kocasinan Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri ile müzik öğretmeni Abdullah Köse tarafından 15 Temmuz için hayata geçirilen önemli projenin tanıtım toplantısı Kocasinan Belediyesi’nde yapıldı.



“Bu türkü artık milletimizin”

Okul Müdürü Mehmet Baran projeye destek sağlayanlara teşekkür ederek; “Vatanını milletini sevip koruyan nesiller yetiştirmek ve gelecek nesillere bu duyguyu taşıyabilme adına çalışma yaptık. Ümit ediyorum ki hazırladığımız türkü herkes tarafından söylenmeye başlar ve milletimiz bu projeye sahip çıkar. Çünkü bu türkü artık Refika Küçükçalık Ortaokulu’nun değil, milletimizindir” dedi.



9 ayda çekildi

Projedeki temel amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmamasını sağlamak ve öğrencilere tarih bilincini aşılamak olduğunu söyleyen Müzik Öğretmeni Abdullah Köse ise “Bizler projeyle vatan için duvara bir taş koymaya gayret ettik. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.



“Tüm dünyaya millet olma dersi verdik”

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da Türk milletinin yüksek karakterini yüzyıllara uzanan destansı tarihimizde bir çok kez gördüğümüzü belirterek; “İşte bunların sonuncusu 15 Temmuz’da tüm dünyaya millet olma dersini verdiğimiz demokrasi zaferi olmuştur. Türk milletinin demokrasi ile yaşama özgürlüğüne göz diken hain çetelerin 15 Temmuz’da yapmaya çalıştığı kalkışmayı sokaklara dökülen kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı Türk milletinden milyonların bastırdığı bir destandır 15 temmuz. Rabbim bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hain kalkışmada kirli ellerin emellerine ulaşamadığını hatırlatarak, “Bu millet vatanını, bayrağını her daim namusu gibi gördü. Bu topraklar üzerinde oyun kurmaya çalışanların oyununu bu millet bundan sonrada bozmaya devam edecek. Bu anlamda bu bayrak bizim diyen gençlerimizin emeğine sağlık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.



Konuşmaların ardından 12 öğrencinin seslendirdiği “Bizim Türkümüz” adlı klip gösterime sunulurken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

