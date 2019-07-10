10’uncu kata gelen misafir: Ebabil kuşu

Nadir bir kuş türü olan ebabil kuşu Seyrani Mahallesi’nde ikamet eden Adem Arslan adlı vatandaşın dairesine balkon camından içeriye girdi. Arslan, kuşu gördükten sonra veteriner bir tanıdığına ulaştığını söyleyerek, kuşun ebabil kuşu olduğunu teyit ettirdiğini söyledi. Kuşu, dün sabah saatlerinde balkondaki kanepesinin üzerinde fark ettiğini söyleyen Arslan, “Kuşun ebabil kuşu olup olmadığını veteriner bir arkadaşıma sorarak teyit ettim. Hatta cinsiyetinin erkek olduğunu söyledi. Nadir bir tür olan bu kuşu sahiplenmek isterdim ama imkanlarım kuşa bakmaya elverişli değildi. Bu yüzden yazık olmasın diye yetkililere teslim etmek istiyorum. Belediyemizin hangi birimi ilgileniyor tam olarak bilemiyorum ve araştırıyorum ama kuşa bakamayacağım için yetkililere vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.



