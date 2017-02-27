5 METRELiK MEKTUP

Abdullah Demir isimli bir baba yıllar öncesinde oğlu askerdeyken ona duygu yüklü tam 5 metre uzunluğunda mektup yazdı. Oğluna ne denli hasret kaldığı uzun uzun yazdığı sözcüklerden anlaşılan baba, sadece oğlunu değil bütün bir bölüğü hüzne boğdu.Askerdeki oğlunun özlemini çeken Baba Abdullah Demir; “Kıymetli oğlum Mustafa Kemal; Nasılsın, iyi misin? İyi olmanı cenabı Allah’tan dilerim. Bu vesileyle kara gözlerinden öperim” sözcükleri ile başlayan duygularını 5 metrelik mektupla anlattı. Sözlerinde devletin askerlerine ailelerinden daha iyi baktığını aktaran Baba Demir’in mektubunda oğluna vatanın kutsallığını anlatan sözlerle seslendiği görülüyor.Bir babadan oğula uzun uzun nasihatler içeren mektup; “Cenabı Allah’tan hayırlı vazifeler dilerim. Hasretle yolunu gözlüyoruz. Sana ve tüm silah arkadaşlarına selam eder gözlerinizden öperim. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalın. “ sözleriyle son buluyor.Kayseri Gündem Gazetesi ailesi olarak o şanslı oğul Mustafa Kemal Demir’i çalıştığı İlim Yayma Cemiyeti Furkan Doğan Yurdu’nda bularak bu hüzünlü hikayeyi ilk ağızdan dinledik.Askere 2001 yılının mayıs ayında gittiğini, acemi birliğini Isparta’da yaptıktan sonra usta birliği olan Bingöl’ün Kiğı ilçesine gönderildiğini anlatarak başlayan Mustafa Kemal Demir, “Babam devletine milletine çok bağlı birisidir.” diyerek o günleri şu sözlerle anlattı:“O zamanlar 4 aylık askerdim. Mektup elime o dönemde ulaştı. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bölük komutanımız beni çağırdı ve ‘Abdullah Demir neyin oluyor?’ diye sordu. Ben de kendisine ‘Babam olur’ dedim. Sonra ‘Ne iş yapıyor?’ diye sordu. ‘Bir fabrikada işçi olarak çalışıyor’ diye cevap verdim. ‘Devletle bir ilgisi var mı?’ dedi. ‘Yok komutanım’ dedim. O da “Mustafa babana çok teşekkür ettiğimi söyle” diyerek mektubu bana uzattı. Dolayısıyla o da çok duygulandı. Mektubu alarak koğuşuma geldiğimde arkadaşların da çok hoşuna gitti. Herkese gösterdiler. Tabi ki ben de çok duygulandım. Şanslı bir evlat olarak babamla bir kez daha gurur duydum. ”Mektup çok uzun olduğu için sadece nöbet ve eğitimden arta kalan zamanlarında göz gezdirebildiğini ve tamamını 7 gün gibi bir zamanda ancak okuyabildiğini anlatan Demir; “İlk okumaya başladığımda ağladım. Zaten gurbettesiniz, bir de babanızdan böylesine güzel bir mektup almışsınız. Bunlar çok hoş duygular. Tamamını kendisi el yazısıyla yazmış. Böyle olunca tabi insan daha çok duygulanıyor. Zaten o zaman anladım evlat sevgisinin nasıl bir şey olduğunu… Dört kardeşiz. Babam bizi çok sever. Yani hepimizi… Ama pek beli etmez. Sevgisinin ne kadar çok olduğunu bu mektubu aldığımda daha iyi anladım.” dedi.Mektubu görünce sadece kendisinin değil bütün bölüğün duygulandığını anlatan Demir; “Arkadaşlar bütün koğuşları gezerek mektubu elden ele dolaştırdılar. Özellikle babası hayatta olmayan bazı arkadaşlar, ‘Babanın kıymetini bil. Baban olsun başka hiçbir şeye gerek yok!’ gibi sözler sarf ettiler. Bu beni daha da yaraladı. Çok fazla etkilendim. Ağlamaktan kendimi alamadım.“ diye konuştu.Aradan 16 yıl geçmesine rağmen mektuba gözü gibi baktığını dile getiren Mustafa Kemal Demir; “Allah izin verirse ömür boyu saklayacağım. Benim de bir erkek çocuğum var. Rabbim izin verir de çocuğum askere giderse, ben de aynısını ona yapmak istiyorum. İnşallah kısmet olur” şeklinde konuştu.