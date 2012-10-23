8 Yıllık Garabet

Bitmesi İçin 20 Milyon Lira gerekiyor

İnşaatın tamamlanması için üniversite her yıl 1 Milyon TL kaynak ayırmasına rağmen 20 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu söyleniyor. Bu hesapla Merkez için üniversitenin bütçesinin yetersiz olacağı ve ancak 20 yıl sonra bitirilebileceği öngörülüyor. Merkezin bu büyük maliyeti bir çok soruyu akla getiriyor. Üniversite bu kadar büyük bir bütçeyi böyle bir merkeze ayırması ne kadar doğru? Acaba bu işten rant elde eden mütahitler mi var? Üniversitenin böyle büyük bütçeli bir merkeze ihtiyacı var mıydı?

Keleştemur çözüm arıyor

Keleştemur yönetimi çözüm arayışına girmiş durumda… Başta TOKİ ile bu durumu çözmeye çalışan yönetim, Karpuzatan Bölgesi’ndeki bir arsanın TOKİ’ye devri ve bunun karşılığında da TOKİ’nin bu yarım kalan merkezin inşaatını tamamlamasına imkan sağlayan planı devreye sokuyor. Şimdilik bu arsanın “Birinci Sınıf Tarım Alanı” olması kısmi engel çıkartmış durumda.

Mevcut inşaatta tehlikede

İnşaat mühendislerinin yaptığı açıklamaya göre, 8 yıldır yapımı tamamlanamayan merkezin demir ve betonlarının korozyona uğrayıp çürüme tehlikesiyle karşı karşıya… Mühendislerin bu öngörüsü de vukuu bulursa 8 yıldır yapılan çalışmalarında boşa kürek sallamaktan başka bir anlamı kalmamış oluyor.