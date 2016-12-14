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AÇILIŞI YAPILAN KAPALI MÜZE!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini taşıyan müze ve kütüphane için 4 Aralık Pazar günü görkemli bir açılış gerçekleştirildi. Ama müze 15 Nisan’a kadar ziyaretçilere kapatıldı.

AÇILIŞI YAPILAN KAPALI MÜZE!

Eski Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Yerleşkesi içinde bulunan "Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi”ni önce gazetecilere tanıttı. Müzenin daha sonra 4 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile çok sayıda devlet başkanı ve yabancı siyasetçinin katıldığı törenle resmi açılışı gerçekleştirildi.

Neredeyse tüm dünyanın gözü önünde açılışı yapılınca, haliyle şehrimizde yaşayan vatandaşlar bireysel veyahut gruplar halinde müzeyi ziyaret etmek istedi. Müzeyi ziyarete gidenler ise ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Müzenin güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından geri çevrilen ve ziyaretlerin 15 Nisan’da başlayacağını öğrenen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Müze hakkında
Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nde, Gül'ün kişisel eşyalarının yanı sıra, kritik süreçlerde yaptığı konuşmalar, daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları, görüntüleri,  bazı yazışmaları ve yakın tarihimizin önemli olaylarının belgeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı isterse, müze için çeşitli devlet kurumlarından personel de görevlendirebilecek. Söz konusu müze-kütüphane, 7 bin metrekare alanlı 3 binadan oluşuyor.
Haber: Bünyamin Gültekin

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül MüzesiErdoğanGül
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Ahmet 1 ay önce

Müzeleri açtıran gazete olarak isminiz değiştirin :))) bir başka müze haberiniz daha vardı ardına müze açılmıştı hemen

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