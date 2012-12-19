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“ADALET SAĞLANDI”

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Zeki Duman: Orta öğretim müfredatlarında zorunlu olarak yer almasına rağmen üniversite giriş sınavlarında soru olarak yer almayan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 2013 yılında ki LYS ve YGS sınavlarında yer alacak.

“ADALET SAĞLANDI”

 YÖK Genel Kurulu kararı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin üniversite giriş sınavlarında soru olarak yöneltilecek olmasında verdiği mücadele ile büyük katkı sağlayan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Zeki Duman, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “adalet sağlandı” dedi. Duman, bu kararla önemli bir eksikliğin giderildiğini belirterek, İlahiyat Fakültelerinde 28 Şubat sürecinde müfredattan kaldırılan pedagojik formasyon eğitiminin yeniden yürürlüğe konulması gerektiğini ifade etti.

 

Ders zorunlu, ama soru yok

 

Duman, gazetemize yaptığı açıklamada, ders olarak okutulup, soru olarak sorulmayan tek dersin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olduğunu söyleyerek, “Oysaki ortaöğretim müfredatında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu olarak okutulmaktadır. Öğrenciler bu dersten puan alıp dersi geçiyor veya kalıyorlar. Ama maalesef bu zamana kadar üniversite giriş sınavlarında gerek YGS, gerek LYS olsun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru çıkmadığı için öğrenciler dersi zaman kaybı olarak görüyor. Biz bu algının değişmesi için YÖK ve milletvekilleri nezdinde bizzat başbakanlığa da ulaşarak bu konun ele alınmasını arzu ettik. Çabalarımız olumlu netice verdi ve 2013 yılında uygulamaya geçecek” dedi.

 

Pedagojik eğitimi tekrar istiyoruz

 

Çözüm bekleyen birkaç konun daha olduğunu hatırlatan Duman, İlahiyat Fakülteleri’nde daha önce 2,3 ve 4. sınıflarda öğrencilere verilen Pedagojik formasyon dersinin28 Şubat sürecinde bir oldu bittiye getirilerek uygulamadan kaldırıldığına vurgu yaparak, “ zaten hazırlık sınıfı ile beraber 5 yıl okuyan öğrencilerimiz mezun olduktan sonra formasyon dersinin verilmesi eziyettir.  Ayrıca YÖK önümüzde ki yıl 15 bin öğrenciye formasyon vereceğini duyurdu. 300 öğrenci mezun edecek olan fakültemizden sadece 16 kişinin bundan faydalanacak olması, öğretmenlik yapmak isteyen diğer öğrencilerimizi mağdur etmektedir. Bu adaletsizliğin de bir an önce giderilmesini umuyoruz. O sebeple Pedagojik Formasyon Dersleri İlahiyat Fakülteleri’nde, eskiden olduğu gibi, mutlaka eğitim-öğretim süreci içerisinde verilmeli; aksi halde ileride Meslek Dersi Öğretmeni açığı çığ gibi büyüyecektir” şeklinde konuştu.

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“ADALET SAĞLANDI”
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