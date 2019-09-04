AK PARTİ’DE ADAYLAR ÜÇ OLDU AK Parti’de hareketlenen başkan adaylığı yarışında adı geçen mevcut Başkan Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin yanı sıra, MÜSİAD eski Kayseri şube başkanlarından ve son yerel seçimlerde Kocasinan’a belediye başkan aday adayı olan İsmail Ruhlukürkçü’nün de adı il başkan adayları arasında ciddi olarak geçiyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:10