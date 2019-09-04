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AK PARTİ’DE ADAYLAR ÜÇ OLDU

AK Parti’de hareketlenen başkan adaylığı yarışında adı geçen mevcut Başkan Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin yanı sıra, MÜSİAD eski Kayseri şube başkanlarından ve son yerel seçimlerde Kocasinan’a belediye başkan aday adayı olan İsmail Ruhlukürkçü’nün de adı il başkan adayları arasında ciddi olarak geçiyor.

AK PARTİ’DE ADAYLAR ÜÇ OLDU
ÖZHASEKİ İLE ARASI AÇIK DEĞİL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kendisine mesafeli durduğu dönemde bile, Özhaseki’nin güvenini kaybetmediği söylenen İsmail Ruhlukürkçü’nün, Özhaseki ailesine uzun yıllardır çok yakın bir isim olduğu da biliniyor.

OTURSUN OTURDUĞU YERDE!
Öte yandan Özhaseki’yi ziyaret eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile Özhaseki arasında, Kayseri’deki AK Partili iki isim hakkında geçen bir diyalog var ki, Gökhan Ülke’yi çok yakından ilgilendiriyor. Güneş’in Gökhan Ülke’nin genç yaşına rağmen İl Başkanlığı’na adaylık için adının geçtiğini hatırlatması üzerine Özhaseki’nin Gökhan Ülke için “otursun oturduğu yerde” dediği öne sürüldü.  


Ayrıntılar İlter Sağırsoy’un köşesinde

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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