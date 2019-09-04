AK PARTİ’DE ADAYLAR ÜÇ OLDU

ÖZHASEKİ İLE ARASI AÇIK DEĞİL
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kendisine mesafeli durduğu dönemde bile, Özhaseki’nin güvenini kaybetmediği söylenen İsmail Ruhlukürkçü’nün, Özhaseki ailesine uzun yıllardır çok yakın bir isim olduğu da biliniyor.
OTURSUN OTURDUĞU YERDE!
Öte yandan Özhaseki’yi ziyaret eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile Özhaseki arasında, Kayseri’deki AK Partili iki isim hakkında geçen bir diyalog var ki, Gökhan Ülke’yi çok yakından ilgilendiriyor. Güneş’in Gökhan Ülke’nin genç yaşına rağmen İl Başkanlığı’na adaylık için adının geçtiğini hatırlatması üzerine Özhaseki’nin Gökhan Ülke için “otursun oturduğu yerde” dediği öne sürüldü.
Ayrıntılar İlter Sağırsoy’un köşesinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin kendisine mesafeli durduğu dönemde bile, Özhaseki’nin güvenini kaybetmediği söylenen İsmail Ruhlukürkçü’nün, Özhaseki ailesine uzun yıllardır çok yakın bir isim olduğu da biliniyor.
OTURSUN OTURDUĞU YERDE!
Öte yandan Özhaseki’yi ziyaret eden Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş ile Özhaseki arasında, Kayseri’deki AK Partili iki isim hakkında geçen bir diyalog var ki, Gökhan Ülke’yi çok yakından ilgilendiriyor. Güneş’in Gökhan Ülke’nin genç yaşına rağmen İl Başkanlığı’na adaylık için adının geçtiğini hatırlatması üzerine Özhaseki’nin Gökhan Ülke için “otursun oturduğu yerde” dediği öne sürüldü.
Ayrıntılar İlter Sağırsoy’un köşesinde
Özel Haber: İlter Sağırsoy