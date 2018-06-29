Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AK PARTİ’Yİ MHP VE KÜRT OYLARI ERİTTİ

Kayseri’de 1 Kasım’a göre, 92 bin 982 oy kaybeden Ak Parti’nin oylarının, 39 bininin MHP’ye 53 bin mütedeyyin kürt ve liberal oyun da, dört parti arasında dağıldığı yönünde yorumlandı.

AK PARTİ’Yİ MHP VE KÜRT OYLARI ERİTTİ

Bir önceki seçime göre Kayseri’de  seçmen sayısının 70 bin arttığına dikkat çeken  uzmanlar, 1 Kasım’da Ak Parti’nin oyunun 528 bin 722 ve o dönem BBP ile bu oyun 535 bin 902 olduğunu hatırlattılar.  24 Haziran’da ise  BBP ile oylarının 442 bin 920 olduğu belirtilirken bu seçimlerde oy kaybının 92 bin 920 olduğu belirtildi.
AK PARTİ’Yİ MHP VE KÜRT OYLAR ERİTTİ
Bu oyların analizini yapan siyasi yorumcu yazar ve uzmanlar, MHP’nin bu seçimde Kayseri’de 39 bin 894 seçmen kazandığını ifade ederek, Kayseri’deki son durum hakkında şu yorumu yaptılar  :
“ MHP ise 39 bin 894 seçmen kazanmış.MHP’nin artışının tamamını ittifak ortağından karşıladığı varsayılsa dahi, AK Parti’nin eksileninden geriye 53 bin 26 oy kalıyor. Bunun nereye gittiğini görmek için diğer partilerin aldıklarına bakmakta fayda var.  CHP oylarını 9 bin 606 artırmış. İYİ Parti 96 bin 331 oy almış, Saadet ise 9 bin 8 oy artırmış. HDP ise 10 bin 374 olan oyunu 20 bin 732’ye yükseltmiş; yani 10 bin 358 oy artırmış. AK Parti seçmeninin vermediğini farz edersek, CHP’nin oy artışını genç seçmenden karşıladığı savını ileri sürebiliriz. Ancak MHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin oylarının önemli kısmının, AK Parti’nin mütedeyyin Kürt seçmeni ve liberallerinden geldiği gerçeği duruyor.”
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Ak PartiKayseriSeçim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.