AK PARTİ’Yİ MHP VE KÜRT OYLARI ERİTTİ

Bir önceki seçime göre Kayseri’de seçmen sayısının 70 bin arttığına dikkat çeken uzmanlar, 1 Kasım’da Ak Parti’nin oyunun 528 bin 722 ve o dönem BBP ile bu oyun 535 bin 902 olduğunu hatırlattılar. 24 Haziran’da ise BBP ile oylarının 442 bin 920 olduğu belirtilirken bu seçimlerde oy kaybının 92 bin 920 olduğu belirtildi.

AK PARTİ’Yİ MHP VE KÜRT OYLAR ERİTTİ

Bu oyların analizini yapan siyasi yorumcu yazar ve uzmanlar, MHP’nin bu seçimde Kayseri’de 39 bin 894 seçmen kazandığını ifade ederek, Kayseri’deki son durum hakkında şu yorumu yaptılar :

“ MHP ise 39 bin 894 seçmen kazanmış.MHP’nin artışının tamamını ittifak ortağından karşıladığı varsayılsa dahi, AK Parti’nin eksileninden geriye 53 bin 26 oy kalıyor. Bunun nereye gittiğini görmek için diğer partilerin aldıklarına bakmakta fayda var. CHP oylarını 9 bin 606 artırmış. İYİ Parti 96 bin 331 oy almış, Saadet ise 9 bin 8 oy artırmış. HDP ise 10 bin 374 olan oyunu 20 bin 732’ye yükseltmiş; yani 10 bin 358 oy artırmış. AK Parti seçmeninin vermediğini farz edersek, CHP’nin oy artışını genç seçmenden karşıladığı savını ileri sürebiliriz. Ancak MHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin oylarının önemli kısmının, AK Parti’nin mütedeyyin Kürt seçmeni ve liberallerinden geldiği gerçeği duruyor.”

