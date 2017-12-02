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ALi RIZA ÖZDERiCi KIZ AiHL TÜRKiYE 8.’Si

YGS 2016 sonuçlarına göre en başarılı Anadolu İmam Hatip Liseleri listesi açıklanırken, Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. oldu.

ALi RIZA ÖZDERiCi KIZ AiHL TÜRKiYE 8.’Si

Türkiye Anadolu Liseleri başarı sıralamasında Kayseri’de listeye giren 5 okul bulunurken İmam Hatip Liselerinin başarı sıralamasında Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8’inci sırada yer alarak Kayseri’de listeye giren tek Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

“Başarımız artacak”
Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ümit Koçak elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek; “2016 YGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 8’incisi oldu. Öğrencilerin YGS ortalamaları ve okul puan ortalamaları baz alınarak bu liste hazırlanıyor. Okulumuz Kayseri’de açılan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi olması sebebiyle zaten üniversite sınavlarında sürekli başarı gösteren bir okul.  2015- 2016 eğitim-öğretim döneminde YGS’de Türkiye birincisi çıkardı. Orta öğretimden aldığı yüksek puanlı öğrencilerin olması hasebiyle bu başarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu başarı okul yöneticileri olarak bizleri de mutlu ediyor. Ayrıca okulumuz ayrıca 2016-2017 eğitim döneminde fen ve sosyal programı uygulayan bir lise haline geldi.” diye konuştu.

Haber: Tuba Köksal
 

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EgitimAli Rıza ÖzdericiYGSImam Hatip
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