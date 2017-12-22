"Amacımız Kudüs çatısı altında buluşmak"

Böyle bir platform oluşturmayı uzun süredir planladıklarını söyleyen Konaç, ABD başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinden sonra çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Kudüs’ün 1948’de kurulmuş bir işgal devletinin başkenti olamayacak kadar manen Müslümanlara ait olduğunu belirten Konaç, “bizim amacımız STK’ların Kayseri’deki temsilcileri ile bir araya gelip birlikte hareket etmek ve Kudüs çatısı altında buluşmak…” dedi.



Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Fevzi Konaç. 1969 Kayseri doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladım. Sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra yaklaşık 26 senedir Kayseri’de serbest avukat olarak çalışıyorum. Bu dönem içerisinde birçok STK’larda, derneklerde, vakıflarda idarecilik başkanlık yapmakla beraber, siyasi partilerde görev aldım. Uzun yıllar Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nde yöneticilik yaptım. İki dönem Kayseri Baro Başkanlığı, bir dönem baro başkan yardımcılığı olmak üzere üç dönem baroda görev aldım.



KIYAMETE KADAR KUDÜS MÜSLÜMAN KALACAK

“Kudüs Gönüllüleri Platformu” hakkında bilgi verebilir misiniz?

ABD başkanının 6 Aralık’ta Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklaması aslında uzun yıllar önce almış oldukları bir karardı. Fakat diğer başkanların uygulayamadığı bu kararı Trump’ın açıklaması ile beraber tüm dünya ve İslam ülkelerinin gündemine düştüğü gib,i Türkiye’nin de, Kayseri’nin de gündemine geldi. Biz kıyamete kadar Kudüs’ün Müslümanların kenti olduğunun inancı ve görüşündeyiz. Bu anlamda 1948’de kurulmuş bir işgal devletinin başkenti olamayacak kadar manen Müslümanlara ait olduğunu düşünüp inanıyoruz. Bu yüzden tüm dünyada Müslüman ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de ve Kayseri’de de bunu asla kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi ilan ediyor ve toplumda bu anlayışın, karşı duruşun, bu bilincin artmasına katkı sağlamak anlamında tüm STK’ların, vakıfların, derneklerin, cemaatlerin bir anlamda topluma Kudüs bilincinin kazandırılmasında katkı sağlamaları gerektiğine inanıyoruz.



AMACIMIZ KUDÜS BİLİNCİ KAZANDIRMAK

Bu bilincin kazandırılması noktasındaki faaliyetleriniz nelerdir?

Ara sıra öğrenci yurtlarında, okulların konferans salonlarında, gençliği bilinçlendirme sunumları yapıyoruz, hatta yaptığımız konferanslara katılım sağlayanların arasında bir kişiyi de Kudüs’e götürme sözü veriyoruz. Bu konferanslarda gençliğimize Kudüs bizim için neden değerlidir, Kudüs bilincinin kazandırılması noktasında programlar yapıyoruz ama 6 Aralık’taki son girişimden sonra bu bilincin kazanılmasının daha önemli olduğunu fark ettik ve bu bilincin artması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiği gerçeği ortaya çıktı. Zaten hali hazırda bu yönde çalışan birçok STK, vakıf ve derneklerin olduğunu biliyoruz. Bizim amacız bu kuruluşların Kayseri’deki temsilcileri ile bir araya gelip birlikte hareket etmek ve Kudüs çatısı altında buluşmak…



Bu platformun yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Şimdilik daha kurulma aşamasında olduğumuz için net bir şey olmasa da size şöyle söyleyeyim; Kayseri’deki STK’lardan, vakıflardan, dernek ve cemaatlerden belli sayıda temsilci isteyip, istişarelerde bulunarak yapımızı oluşturacağız.



ASIL UMUDUMUZ GENÇLİK

Bu platformda öğrencilerin temsil edildiği, gençlere ayrılmış bir bölüm olacak mı?

Tabii ki, bizim asıl umudumuz gençlik. Gerek üniversitelerde, gerekse liselerde konferanslarımızı artırarak bu alanda gençlerimizi elimizden geldiği kadar bilinç ve fikir sahibi olmaya teşvik edeceğiz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Kudüs bizim kutsalımızdır ve bu yönde tüm Müslümanlar olarak bir olmalıyız. Beraber olmalıyız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Teşekkür ederiz.



Söyleşi: Osman Gazi Gün- M. Furkan Şahin