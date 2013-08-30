Amaçları 25 yaşında emekli olmak

Kayserili gençler merkezi İstanbul’da olan bir şirket etrafında bir araya gelerek söz konusu şirketten aldıkları kişisel web sitelerini tasarlayıp pazarlayarak ayda 60 bin dolarları bulan kazançlar elde ediyorlar. Kurulan pazarlama ağıyla genç girişimciler, kendileri kazanıp kendiişlerinin patronluğunu yaparken etraflarındaki insanları da bu ağın içerisine dâhil ederek onlara da para kazandırıyorlar. Ağırlık olarak üniversite öğrencilerinden oluşan gurup içerinde Bankacı, polis ve hemşire gibi birçok kamu personeli de bulunuyor. O kadar ki birçoğu mesleklerini bırakarak bu işin içine dâhil olmuş durumda.

Yaklaşık 2 yıldır bu işle ilgilenen üniversite öğrencisi Yavuz Ulgar Türkiye genelinde birçok web sitesi şirketinin olduğunu ancak kendilerinin bağlı olduğu şirketin sunduğu imkânlarla kendilerine hem iş olanağı hem de patron olabilmenin yollarını açtığını ifade ediyor. Bu işe girme amaçlarının 65 yaşında değil 25 yaşında emekli olmak olduğunu söyleyen Ulgar ‘ Şirket sitelerini bizim aracılığımızla satıyor böylece şirket kendi reklam ve pazarlamasını yaparken bize de bir iş imkânı sunmuş oluyor. Satılan her siteden yüzde 70 kar oranı alıyoruz. Tamamen kişinin kendi potansiyeline bağlı olan bu işte aylık 60 bin dolarları bulan kazançlar elde etmek mümkün. Bu işi yapmak isteyenlere hem bizler hem de şirketimiz gerekli bütün eğitimi seminerlerle veriyoruz. Şuan Kayseri’de aktif olarak 50 kişi bu işten kazanç elde ediyor’ dedi.

Çalıştığı işte zaman özgürlüğü olmadığı için bu işe dâhil olduğunu söyleyen ve özel bir hastanede hemşire olan Fatma çabuk ‘ Yaptığım işte hep birilerinin emri altında çalışıyorum ve eziliyorum. Oysa bu işte sevdiğim insanlarla daha fazla bir kazanç sağlayarak özgürce çalışma imkânım var. Hemşirelikle hayallerime ulaşabileceğimi düşünmüyorum önümüzde başarmış belli mevkilere gelmiş insanlarda var. Bizde gün geçtikçe başarıya yaklaşıyoruz’ şeklinde konuştu.