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Amaçları 25 yaşında emekli olmak

Kayserili bir gurup genç girişimci kişisel web sitesi tasarlayıp pazarlayarak hem kendi işlerinin patronluğunu yapıyor hem de etraflarındaki insanlara ayda 60 bin dolarları bulan paralar kazandırıyorlar.

Amaçları 25 yaşında emekli olmak

Kayserili gençler merkezi İstanbul’da olan bir şirket etrafında bir araya gelerek söz konusu şirketten aldıkları kişisel web sitelerini tasarlayıp pazarlayarak ayda 60 bin dolarları bulan kazançlar elde ediyorlar. Kurulan pazarlama ağıyla genç girişimciler, kendileri kazanıp kendiişlerinin patronluğunu yaparken etraflarındaki insanları da bu ağın içerisine dâhil ederek onlara da para kazandırıyorlar. Ağırlık olarak üniversite öğrencilerinden oluşan gurup içerinde Bankacı, polis ve hemşire gibi birçok kamu personeli de bulunuyor. O kadar ki birçoğu mesleklerini bırakarak bu işin içine dâhil olmuş durumda.

Yaklaşık 2 yıldır bu işle ilgilenen üniversite öğrencisi Yavuz Ulgar Türkiye genelinde birçok web sitesi şirketinin olduğunu ancak kendilerinin bağlı olduğu şirketin sunduğu imkânlarla kendilerine hem iş olanağı hem de patron olabilmenin yollarını açtığını ifade ediyor. Bu işe girme amaçlarının 65 yaşında değil 25 yaşında emekli olmak olduğunu söyleyen Ulgar ‘ Şirket sitelerini bizim aracılığımızla satıyor böylece şirket kendi reklam ve pazarlamasını yaparken bize de bir iş imkânı sunmuş oluyor. Satılan her siteden yüzde 70 kar oranı alıyoruz. Tamamen kişinin kendi potansiyeline bağlı olan bu işte aylık 60 bin dolarları bulan kazançlar elde etmek mümkün. Bu işi yapmak isteyenlere hem bizler hem de şirketimiz gerekli bütün eğitimi seminerlerle veriyoruz. Şuan Kayseri’de aktif olarak 50 kişi bu işten kazanç elde ediyor’ dedi.

Çalıştığı işte zaman özgürlüğü olmadığı için bu işe dâhil olduğunu söyleyen ve özel bir hastanede hemşire olan Fatma çabuk ‘ Yaptığım işte hep birilerinin emri altında çalışıyorum ve eziliyorum. Oysa bu işte sevdiğim insanlarla daha fazla bir kazanç sağlayarak özgürce çalışma imkânım var. Hemşirelikle hayallerime ulaşabileceğimi düşünmüyorum önümüzde başarmış belli mevkilere gelmiş insanlarda var. Bizde gün geçtikçe başarıya yaklaşıyoruz’ şeklinde konuştu.

 

Haber-fotoğraf: Mesut Davarcı 

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KayseriEmekliGenç GirişimcilerWeb Sitesi
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Irfan Balat 5 yıl önce

Kayseride her geçen gün sayımız artarak organizasyonumuz büyüyor. Insaallah yakın zamanda çok daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte :)

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özgür yılmaz 5 yıl önce

Teşekkürler mega holdings teşekkürler birbirinden değerli liderlerim. Türk gençliği bu fırsatı kaçırmamalı...

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nalan gültekin 5 yıl önce

Daha ne kadar kandırcaksınız milleti yeter artık birikmiş olduğum birikimimle girdim tek kuruş kazanamadan paramdan olmakla kalmadım bi türlü de çıkmadım bu işin içinden parayı hep yüksektekiler goturuyo bizim gibileri de anca zengin olma hayali kuruyor..
Bu işe hiç girmeyin bakmayın girenlerde paralarını kaptırdıkjları için başkalrını kandırmaya çalışıyolar..
bulaşmayın bu işe tamamen insanlar aldatmaktan başka bir şey değil...

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Elifnur GÜNDOĞAR 5 yıl önce

Bizlere bu imkanı sağlayan şirkete sonsuz teşekkürler :)

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Berat Demir 5 yıl önce

Her geçen gün sayımız katlanıyor mutluluğumuzun katlandıgı gibi :) Geç kaldım demeyin fırsatlar yarın'lar için degildir "bugün"ler için pişmanlık yaşamayın :)

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Ömer Faruk Özçelik 5 yıl önce

Mega Holdings de çalışmak ayrıcalıktır.

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Furkan İNAY 5 yıl önce

Ben bu işle uğraşıyorum çok memnunum. Bu işi kötüleyenler bir anda herşeye sahip olmak isteyenler. Sıkıntı olmayacak demiyoruz ama kaliteli yaşam sunacağımızın garantisini veriyorum. Bir anda olmasını isteyenler milli piyangoya sarsın kazanma durumunda aynı hızla nasıl düşülüyor yaşayın. Fake isimlerle olmuyor bu işler. Gerçek kimliği olanları mahkeme peşine düşünce gördük. Beş kuruş kazanmadan kimse yapmıyor fakat sabretmeyi de çoğu kişi bilmiyor.
İletişim:http://mfurkaninay.com/index.php/category/iletisim/

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Osman Erdoğan 5 yıl önce

Nalan sen nasıl olduda kandırıldın. Aldığın ürün piyasa fiyatının çok altında.Senin para kazanman için ilk önce hak etmen lazım.Bu hayatta en fakir insanlar, hayali ve hedefi olmayan insanlardır...

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