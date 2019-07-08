ASIL YALANCI SİZSİNİZ

YALANI YALANLA ÖRTEMEYE ÇALIŞTILAR
ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci gazetemizdeki haberi yalanlama telaşına düşerek fakülte hastanesindeki doktorlardan bilgi istedi. Veteriner Fakültesi hastanesinin doktorları tarafından sözde yapılan araştırma neticesinde Dekan Prof. Dr. İnci’ye verilen bilgilere göre Prof. Dr. Abdullah İnci de yalanlarla dolu bir açıklamaya imza atmış oldu. İşte kendisine verilen kitabına uydurulmuş yalan açıklamalar ve doğruları:
TEK METİNDE ÜÇ YALAN
“İlk müdahalesi yapılmış ve ileri tetkik ve teşhis ile ameliyat planlaması için aç olarak tekrar getirilmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu veteriner hekimle görüşülerek gönderilmiştir.”
DOĞRU 1
Sokak köpeği Veteriner Fakültesi hastanesine götürüldü ve ön kontrolden sonra gerekli ilacın olmadığı belirtilerek hasta köpek Melikgazi Belediyesi ekiplerine iade edildi. Melikgazi Belediyesi ekipleri de yaralı sokak köpeğini bir özel veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ve tedavisi de uzun süreli olarak devam edecek. Bununla ilgili haber de önceki akşam Kent Türk Televizyonu ana haber bülteninde yayınlandı. Sanırız Dekan Prof. Dr. İnci tüm bunlardan ve haberin de televizyonda yayınlandığından habersiz olmalı ki, başka bir hikâyeyi gerçekmiş gibi kaleme alınmış metni yazılı açıklamayla duyurdu. Oysa Dekan Prof. Dr. İnci’nin anlattığı süreçteki süre içinde haberden de çok net ve açıkça anlaşılacağı üzere sokak köpeği Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında değil özel bir klinikte tedavi ediliyordu.
DOĞRU 2
Dekan Prof. Dr. İnci’ye verilen bilgiler ışığında Prof. Dr. Abdullah İnci’nin yaptığı sözde yalanlama açıklamasına göre, köpek Melikgazi Belediyesi ekiplerince Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülmüş. Oysa yaralı sokak köpeği, fakülte tarafından tedavi edilmek istenmeyince Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağına değil özel bir kliniğe götürüldü.
DOĞRU 3
ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci’yi yalancı durumuna düşüren ve güya doğru diye kendisine verilen güya araştırma sonrası oluşturulmuş bilgilerdeki bir başka yalan da, köpeğin tedavisiyle ilgili planlama yapıldığı ve ameliyat için daha sonra aç karnına gelsin denildiği külliyen yalan olan bu açıklamanın doğrusu da şu; Melikgazi Belediyesi ekiplerinin götürdüğü köpeğe fakülte hastanesinde yapılan kontrolden sonra ilaçları olmadığı için tedavi edemeyecekleri beyan edilerek hayvan belediye ekiplerine iade edilmiştir. Kontrol edilmiş, teşhis konulmuş ve sonrasında da aç olarak gelsin ameliyat edelim denilmiş. Bunların hiçbiri doğru değil aksine köpeğin tedavisi kabul edilmeyip belediye ekiplerine iade edilmiştir.
HABERİ YALANLAMA GAYRETİ
Koskoca ERÜ Veteriner Fakültesi hastanesinde bir yaralı sokak köpeğine ilaç yok diye bakmak istemeyen ve iade eden doktorlar olay medyaya yansıyınca tutuşmuş ve işi güya kitabına uydurup buna bu işe yıllarını vermiş ve dekan olmuş Prof. Dr. Abdullah İnci’yi de alet ederek olayı kapatmaya çalışmışlardır. Dekan Prof. Dr. İnci de köpeğin belediye barınağına değil de bir başka özel kliniğe götürülüp tedavi edildiğinden ve bunun da KENT TÜRK TV’de ana haber bülteninde yayınlandığından ve de tüm gerçeklerin gün gibi orada da ortaya çıktığından habersiz açıklama yaparak gazetemizin haberini sözde yalanlamaya çalıştı. Ancak ne büyük talihsizliktir ki, koskoca ERÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri bir sokak hayvanı tedavisi ile ilgili yaşanan olayları kendilerine göre kapatmak isteyince mızrak çuvala sığmadı ve gerçekler bir televizyon kanalında da açıkça Türkiye kamuoyuna aktarıldı. Araştırma yaptık işte gerçekler diye masasına konulan güya rapora güvenip açıklama yapan ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci’nin de alet olduğu bu yalanlar dizisinden sonra nasıl bir açıklama daha yapacağı merak konusu oldu.
ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci gazetemizdeki haberi yalanlama telaşına düşerek fakülte hastanesindeki doktorlardan bilgi istedi. Veteriner Fakültesi hastanesinin doktorları tarafından sözde yapılan araştırma neticesinde Dekan Prof. Dr. İnci’ye verilen bilgilere göre Prof. Dr. Abdullah İnci de yalanlarla dolu bir açıklamaya imza atmış oldu. İşte kendisine verilen kitabına uydurulmuş yalan açıklamalar ve doğruları:
TEK METİNDE ÜÇ YALAN
“İlk müdahalesi yapılmış ve ileri tetkik ve teşhis ile ameliyat planlaması için aç olarak tekrar getirilmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlu veteriner hekimle görüşülerek gönderilmiştir.”
DOĞRU 1
Sokak köpeği Veteriner Fakültesi hastanesine götürüldü ve ön kontrolden sonra gerekli ilacın olmadığı belirtilerek hasta köpek Melikgazi Belediyesi ekiplerine iade edildi. Melikgazi Belediyesi ekipleri de yaralı sokak köpeğini bir özel veterinere götürerek tedavi ettirdi. Ve tedavisi de uzun süreli olarak devam edecek. Bununla ilgili haber de önceki akşam Kent Türk Televizyonu ana haber bülteninde yayınlandı. Sanırız Dekan Prof. Dr. İnci tüm bunlardan ve haberin de televizyonda yayınlandığından habersiz olmalı ki, başka bir hikâyeyi gerçekmiş gibi kaleme alınmış metni yazılı açıklamayla duyurdu. Oysa Dekan Prof. Dr. İnci’nin anlattığı süreçteki süre içinde haberden de çok net ve açıkça anlaşılacağı üzere sokak köpeği Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında değil özel bir klinikte tedavi ediliyordu.
DOĞRU 2
Dekan Prof. Dr. İnci’ye verilen bilgiler ışığında Prof. Dr. Abdullah İnci’nin yaptığı sözde yalanlama açıklamasına göre, köpek Melikgazi Belediyesi ekiplerince Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına götürülmüş. Oysa yaralı sokak köpeği, fakülte tarafından tedavi edilmek istenmeyince Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağına değil özel bir kliniğe götürüldü.
DOĞRU 3
ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci’yi yalancı durumuna düşüren ve güya doğru diye kendisine verilen güya araştırma sonrası oluşturulmuş bilgilerdeki bir başka yalan da, köpeğin tedavisiyle ilgili planlama yapıldığı ve ameliyat için daha sonra aç karnına gelsin denildiği külliyen yalan olan bu açıklamanın doğrusu da şu; Melikgazi Belediyesi ekiplerinin götürdüğü köpeğe fakülte hastanesinde yapılan kontrolden sonra ilaçları olmadığı için tedavi edemeyecekleri beyan edilerek hayvan belediye ekiplerine iade edilmiştir. Kontrol edilmiş, teşhis konulmuş ve sonrasında da aç olarak gelsin ameliyat edelim denilmiş. Bunların hiçbiri doğru değil aksine köpeğin tedavisi kabul edilmeyip belediye ekiplerine iade edilmiştir.
HABERİ YALANLAMA GAYRETİ
Koskoca ERÜ Veteriner Fakültesi hastanesinde bir yaralı sokak köpeğine ilaç yok diye bakmak istemeyen ve iade eden doktorlar olay medyaya yansıyınca tutuşmuş ve işi güya kitabına uydurup buna bu işe yıllarını vermiş ve dekan olmuş Prof. Dr. Abdullah İnci’yi de alet ederek olayı kapatmaya çalışmışlardır. Dekan Prof. Dr. İnci de köpeğin belediye barınağına değil de bir başka özel kliniğe götürülüp tedavi edildiğinden ve bunun da KENT TÜRK TV’de ana haber bülteninde yayınlandığından ve de tüm gerçeklerin gün gibi orada da ortaya çıktığından habersiz açıklama yaparak gazetemizin haberini sözde yalanlamaya çalıştı. Ancak ne büyük talihsizliktir ki, koskoca ERÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri bir sokak hayvanı tedavisi ile ilgili yaşanan olayları kendilerine göre kapatmak isteyince mızrak çuvala sığmadı ve gerçekler bir televizyon kanalında da açıkça Türkiye kamuoyuna aktarıldı. Araştırma yaptık işte gerçekler diye masasına konulan güya rapora güvenip açıklama yapan ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci’nin de alet olduğu bu yalanlar dizisinden sonra nasıl bir açıklama daha yapacağı merak konusu oldu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy