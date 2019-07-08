ASIL YALANCI SİZSİNİZ Sokak köpeğini ilacımız yok diye tedavi etmeyip Melikgazi Belediyesi ekiplerine iade eden Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi doktorları olay medyaya yansıyınca çark edip haberi kendi yalanlarıyla yalanlamaya çalıştılar. ERÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de, kendisine verilen bilgilere göre yaptığı açıklamada, sokak köpeğinin tedavi edilip Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildiğini açıkladı. Oysa o sokak köpeği Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına o gün hiç gitmedi… Hepsi yalan ve işte gerçekler.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26