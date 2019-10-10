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ASLINDA İŞSİZLİK YOK İŞ BEĞENMEYEN VAR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul eski milletvekili Mehmet Metiner’in “Kayseri Türkiye’nin Pensilvanya’sıdır” açıklamasına karşı cevap verirken bir vatandaşın “İşsizlikten haber verin. İşsizlik oranı kaç?” şeklindeki sorusuna şaka gibi bir cevap verdi.

“BİZE GÖRE UÇUYOR”
Başkan Büyükkılıç, Türkiye gibi Kayseri’de de işsizlik olmadığını belirterek, “Aslında iş var ama vatandaş iş beğenmiyor, yani işsizlik yok iş beğenmeyen var” dedi. Aynı vatandaşın, “Siz uçuruyorsunuz ama uçan bir şey yok Türkiye uçuyor değil. İşsizlik var, sıkıntı var” sözlerine karşılık olarak Büyükkılıç, “Sana göre uçmuyor bize göre uçuyor” diye cevap verdi.

“İŞSİZLİKTEN ANAMIZ AĞLADI”
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir grup vatandaş, “Bunlar hangi Türkiye’de hangi Kayseri’de yaşıyorlar. İşsizlikten anamız ağladı. Bir de işsizlik yok diyor. Oysa etrafınızda binlerce işsiz ve iş arayan var. Adam üniversite mezunu temizlik işçisi olmaya razı ama iş yok. Başkan’ın sözlerine inanamadım. Demek ki onların dünyasında işsizlik yok” diye konuştu.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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