ASTSUBAYLAR HİZMETLERİNİ ‘SİVİL’ OLARAK SÜRDÜRÜYOR

Havacı emekli astsubay Ertunç Karahan. 28 yıl hava kuvvetlerinin değişik birimlerinde uçak bakım teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında emekli oldu. “Zaten hayatımın çoğunu geçirdiğim, öğrencilik yıllarımın geçtiği ve memleketimin yakın olduğu Kayseri’ye yerleştim.” diyen Karahan, emeli olduktan sonra da TEMAD Kayseri Şubesi yönetim kuruluna dahil olduğunu söyledi. Şu anda dernek başkanı olarak faaliyetlerini sürdüren Karahan ile derneğin çalışmalarını ve astsubayların problemlerini konuştuk.1994 yılında kurulduDernek Türkiye’de Ankara Genel Merkez olmak üzere 1984 yılında kuruldu. Şu anda 100 şubemiz var. Yaklaşık 70 bin üyesi olan güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz. Derneğimiz 2847 sayılı kanunla kurulmuş kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek. Dolayısı ile üyelerinin tamamının emekli astsubay eş ve çocuklardan oluşuyor olması derneğimizi farklı kılıyor.Biz memleketimizi seven ve memleketimiz için her şeyi yapmış ve yapmaya devam edecek olan bir ordunun temsilcileriyiz. Ama sivil olarak devam ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerle irtibatımız devam etmektedir. Devletimiz ve milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz.Astsubaylar silahlı kuvvetlerin bel kemiği olan ve bütün yükünü taşıyan orta sınıf yönetim kademesidir. Biz liyakatli bir sınıfız. Bu kurumun içinde yetişmiş ve teknik işlerle uğraşanların komuta kademesine yükselmeleri için önlerinin açılmasını istiyoruz.Harp Okullarına gereğinden fazla öğrenci ya da sözleşmeli alınıp astsubayların önüne amir yapılmasını hiç hoş karşılamadık. Bugün de karşılamıyoruz. İçeride liyakatli, tecrübeli Silahlı Kuvvetler içerisinde yıllarını vermiş tecrübeli kadrolar var iken başka yerden ithal etmek hiç doğru değil. Biz görevdeyken bunu komuta kademesine hep anlattık.Silahlı Kuvvetler personeli üniformayı giydikten sonra bunu onurla taşıması gerekiyor. Dolayısı ile yaşam kalitesinin de yüksek olması lazım. Bazı arkadaşlar bulunduğu ekonomik şartlar beklentiyi karşılamadığı zamanlar böyle intihar olayları oldu. Borçlanıp bunu ödeyemeyenler oldu. Astı ve üstü ile problemler yaşadı. Ailevi sebeplerden kaynaklı vb. problemler intihara neden oldu.İntihar olayı sadece bizim meslektaşlarımızda değil Mehmetçik’te de var. Bunlar için çalışma yapıyoruz. Bazı tedbirler alınabilirdi. Bunların bir kısmını bizler söylüyoruz. Kısmen tedbirler alınıyor. Dünyada hangi tedbirler alınıyorsa bizde de alınmalı…Valilikte Dernekler Masasına bağlıyız. TSK’ya olan bağlılığımız ise aidiyet duygusudur. Çalışırken bir takım haklarımızı almadığımız için hiç küsmedik. Maddi çıkarlar için devletimize küsemeyiz. Aksine en büyük destekçisiyiz. Emekli olduktan sonra meslektaşlarımızın tamamını derneğimizde görmek istiyoruz.Dernek üyelerimizi yeni çıkan yasalarla ilgili bilgilendiriyoruz. İntibak yasası çıktı bundan birçok üyemiz faydalandı. Konu ile alakalı bilgilendirme yaptık. İntibak yasasından faydalanmayanların haklarını almaları için ilgili kurumlarla yazışmalar yaptık.Hasta olan ve vefat eden üyelerimizin yanında oluyoruz. Şehit ve gazilerimize yardım ediyoruz. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşu olduğumuz için üyelerimizden gelen bağışlarla ihtiyaç sahiplerine de yardımlar yapıyoruz. Üniversite öğrencilerine burs veriyoruz.Düğün, cenaze... Genç ve yaşlı emeklileri buluşturuyoruz.Bazı hastane, avm ve dershaneler ile anlaşmalar yapıyoruz. Buradan kazanılan indirimlerden faydalanıyor üyelerimiz.Kayseri askeri birliklerin kurulduğu ilk şehirlerden… Dolayısı ile birçok personel çalışıp emekli oldu ve birçokları da buraya yerleşti. Şu anda derneğimize üye olanların çoğunun Kayserili olmadığını biliyoruz.Bin 500’e yakın emekli astsubayın Kayseri’de ikamet ettiğini biliyoruz. Ama derneğimizin üye sayısı şu anda 500… Üye olmayanların da üye olmaları için çaba sarf ediyoruz.Asker olduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Üniformamızı çıkardık ama aidiyet duygumuz devam ediyor. Biz asker olduğumuz için herhangi bir siyasi yapıya yakınlığımız olamaz. Dernek içerisinde siyasi konuşmalar yapanlara da engel oluyoruz.17 Ekim 1984 TEMAD’ın kuruluş günü… Bu kuruluş günümüzde genel başkanımız Ahmet Keser, Başbakanlığa müracaat ederek kutlanacak günler arasına alınmasını talep ettiğinde uygun görüldü. 2013 yılından itibaren de Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor. Ankara’da yapılan kutlamalarda dünyanın her yerinden astsubaylar kendi kıyafetleri ile katılıyor. Çok renkli görüntüler oluşuyor. Bu ülkemiz için de bir kazanç.Bizlerin sesi olduğunuz için asıl biz teşekkür ederiz.