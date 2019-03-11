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BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU

Tacettinveli Mahallesi’nde Üzüm Yapı tarafından başlatılan inşaatın temel kazıları sırasında tarihi kalıntılara rastlanmasına rağmen inşaatın sürdürüldüğü iddiası üzerine, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu inşaat alanında inceleme yaptı. İnceleme sonrasında Bölge Kurulu, inşaatı durdurarak kazı sırasında kalıntılara rastlandığı halde ilgili resmi kuruma haber verilmemesinden dolayı sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

İNŞAATA YAKINDA BAŞLAYACAĞIZ
Özel bir şahsa ait arsada kat karşılığı bina yapmak üzere anlaşan ÜZÜM Yapı İnşaat Şirketi’nin, ortaklarından Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm gazetemize yaptığı açıklamada, herhangi bir sıkıntı olmadığını, buluntuların küçük tuğla parçalarına benzer şeyler olduğunu belirterek yakında gerekli izinlerin alınıp inşaata başlanacağını söyledi.



KALINTILAR İNCELENECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu alanda rastlanan buluntuların tarihi sütunlar ve benzeri şekilde kalıntılar olması nedeniyle öncelikle burada yapılacak kazı sonrası buluntular incelenecek ve tarihi eser derecesi saptanacak.  Arsa sahipleri müşterek imzayla ilgili kurumun kurtarma kazısı yapması için izin belgesini imzalayarak Kayseri Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.




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Özel Haber: İlter Sağırsoy

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