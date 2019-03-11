BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU Tacettinveli Mahallesi’nde Üzüm Yapı tarafından başlatılan inşaatın temel kazıları sırasında tarihi kalıntılara rastlanmasına rağmen inşaatın sürdürüldüğü iddiası üzerine, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu inşaat alanında inceleme yaptı. İnceleme sonrasında Bölge Kurulu, inşaatı durdurarak kazı sırasında kalıntılara rastlandığı halde ilgili resmi kuruma haber verilmemesinden dolayı sorumlular hakkında yasal işlem başlattı.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:48