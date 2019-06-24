BAKANLIK SORUŞTURACAK

RAPOR TAMAMLANDI
Şehir Hastanesi’ne yönelik başta lazerle göz tedavi merkezindeki korkunç iddialar olmak üzere, AMATEM hastalarının tedavisi sırasında yapılan laboratuvar tetkiklerinin ücretleriyle, hastane laboratuvarlarına ilişkin farklı iddiaların tamamını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatıyla araştıran soruşturma ekibi raporunu tamamladı.
NİHAİ KARAR MÜFETTİŞLERDEN SONRA
Rapor sonuçlarını inceleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın gördüğü sonuçlar karşısında soruşturmanın daha da detaylandırılmasına karar verdi. Bu sebeple Şehir Hastanesi’ndeki iddiaların daha kapsamlı ve ayrıntılı soruşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talep eden Vali Günaydın nihai kararın Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda verileceğini açıkladı.
KAPSAMLI SORUŞTURMA YAPILACAK
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’un soruları üzerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Vali Yardımcısı Nail Anlar aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Valimiz, gazetenizde yer alan iddialar üzerine bir araştırma yapılması için talimat vermişti. Şimdi bu soruşturma bitti ve nihayetinde ortaya çıkan duruma göre Valimiz soruşturmanın daha da derinleştirilip ayrıntılı şekilde yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan bu soruşturma için müfettiş talep etti. Sanırım en yakın zamanda müfettişler gelip daha kapsamlı bir sorgulama ve soruşturma yapacaktır. Müfettişler gelince sizinle de görüşme talep edeceklerdir, yardımcı olacağınızı umuyoruz.”
İDDİALAR NELERDİ?
1) Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde bölüm şefi Dr. Necati Duru’yla birlikte, sağlıkla uzaktan yakından alakası olmayan ve hatta Sağlık Bakanlığı tarafından belirli aşamaları geçenlere verilen Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi dahi bulunmayan ve de SGK’de iş tanımlaması pazarlamacı olan Mehmet Ünal yüksek teknolojili lazerle göz ameliyatlarına girmişti. Dr. Duru ve Sağlık İl Müdürü Benli önce bunu inkar etmiş ancak video görüntüleri karşısında bir şey diyememişler çareyi bu görüntülerin yayınlandığı dijital ortamdan görüntüleri kaldırtmakta bulmuşlardı.
2) Şehir Hastanesi’nde Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde Johnson&Johnson tarafından üretilmiş olan ve göz ameliyatlarının yapıldığı makineyi, yine Johnson&Johnson şirketinden alınan İngilizce yazılı teknisyen belgesi (Türkiye’de eğitim anlamında bu belgeyle ameliyatlara girilebildiğine dair yetki içeren hiçbir karşılığı yok) ile ameliyatlara girebilme serbestliği tanınması, Şehir Hastanesi’nin ilgili bölümü ile Başhekim ve yönetimini de sıkıntıya soktu. Zira teknisyen belgesinin sadece makina bakımı için verildiği belirtilirken ilgili şirket olan Johnson&Jonhson yetkililerinin bu belgeyle teknisyenin ameliyathaneye sokulduğundan haberleri olduğunda daha ciddi sıkıntıların çıkacağı belirtiliyor.
3) Şehir Hastanesi’nde AMATEM’de tedavi görenlere ilişkin laboratuvar tetkiklerinin iki farklı fiyatla yapılmasından doğan sıkıntılar da Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturulacak konular arasında bulunuyor. Önce tahlil başına 180 TL alınan Şehir Hastanesi laboratuvarında bu fiyat daha sonra 90 liraya indirilmişti. Aynı tahliller için kısa süre içinde iki farklı fiyat uygulanması ve önceki yüksek fiyatlara ilişkin mahsuplaşmaya gidilmemiş olması da araştırılan konular arasındaydı.
4) Şehir Hastanesi laboratuvarlarını işleten YDA şirketinin elemanlarının çalışması gerekirken buralarda maaşları devlet tarafından ödenen Devlet Hastanesi personelinin çalıştığı ortaya çıkmış ancak daha sonra bu durum bazı laboratuvarlarda kısmen düzeltilmişti. Bu uygulamanın başından sonuna kadar ki gelişmelerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Şimdi bu soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından daha ayrıntılı ve derinlemesine soruşturulacak.
Şehir Hastanesi’ne yönelik başta lazerle göz tedavi merkezindeki korkunç iddialar olmak üzere, AMATEM hastalarının tedavisi sırasında yapılan laboratuvar tetkiklerinin ücretleriyle, hastane laboratuvarlarına ilişkin farklı iddiaların tamamını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın talimatıyla araştıran soruşturma ekibi raporunu tamamladı.
NİHAİ KARAR MÜFETTİŞLERDEN SONRA
Rapor sonuçlarını inceleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın gördüğü sonuçlar karşısında soruşturmanın daha da detaylandırılmasına karar verdi. Bu sebeple Şehir Hastanesi’ndeki iddiaların daha kapsamlı ve ayrıntılı soruşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talep eden Vali Günaydın nihai kararın Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda verileceğini açıkladı.
KAPSAMLI SORUŞTURMA YAPILACAK
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’un soruları üzerine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Vali Yardımcısı Nail Anlar aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Valimiz, gazetenizde yer alan iddialar üzerine bir araştırma yapılması için talimat vermişti. Şimdi bu soruşturma bitti ve nihayetinde ortaya çıkan duruma göre Valimiz soruşturmanın daha da derinleştirilip ayrıntılı şekilde yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan bu soruşturma için müfettiş talep etti. Sanırım en yakın zamanda müfettişler gelip daha kapsamlı bir sorgulama ve soruşturma yapacaktır. Müfettişler gelince sizinle de görüşme talep edeceklerdir, yardımcı olacağınızı umuyoruz.”
İDDİALAR NELERDİ?
1) Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde bölüm şefi Dr. Necati Duru’yla birlikte, sağlıkla uzaktan yakından alakası olmayan ve hatta Sağlık Bakanlığı tarafından belirli aşamaları geçenlere verilen Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi dahi bulunmayan ve de SGK’de iş tanımlaması pazarlamacı olan Mehmet Ünal yüksek teknolojili lazerle göz ameliyatlarına girmişti. Dr. Duru ve Sağlık İl Müdürü Benli önce bunu inkar etmiş ancak video görüntüleri karşısında bir şey diyememişler çareyi bu görüntülerin yayınlandığı dijital ortamdan görüntüleri kaldırtmakta bulmuşlardı.
2) Şehir Hastanesi’nde Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde Johnson&Johnson tarafından üretilmiş olan ve göz ameliyatlarının yapıldığı makineyi, yine Johnson&Johnson şirketinden alınan İngilizce yazılı teknisyen belgesi (Türkiye’de eğitim anlamında bu belgeyle ameliyatlara girilebildiğine dair yetki içeren hiçbir karşılığı yok) ile ameliyatlara girebilme serbestliği tanınması, Şehir Hastanesi’nin ilgili bölümü ile Başhekim ve yönetimini de sıkıntıya soktu. Zira teknisyen belgesinin sadece makina bakımı için verildiği belirtilirken ilgili şirket olan Johnson&Jonhson yetkililerinin bu belgeyle teknisyenin ameliyathaneye sokulduğundan haberleri olduğunda daha ciddi sıkıntıların çıkacağı belirtiliyor.
3) Şehir Hastanesi’nde AMATEM’de tedavi görenlere ilişkin laboratuvar tetkiklerinin iki farklı fiyatla yapılmasından doğan sıkıntılar da Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturulacak konular arasında bulunuyor. Önce tahlil başına 180 TL alınan Şehir Hastanesi laboratuvarında bu fiyat daha sonra 90 liraya indirilmişti. Aynı tahliller için kısa süre içinde iki farklı fiyat uygulanması ve önceki yüksek fiyatlara ilişkin mahsuplaşmaya gidilmemiş olması da araştırılan konular arasındaydı.
4) Şehir Hastanesi laboratuvarlarını işleten YDA şirketinin elemanlarının çalışması gerekirken buralarda maaşları devlet tarafından ödenen Devlet Hastanesi personelinin çalıştığı ortaya çıkmış ancak daha sonra bu durum bazı laboratuvarlarda kısmen düzeltilmişti. Bu uygulamanın başından sonuna kadar ki gelişmelerine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Şimdi bu soruşturma Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından daha ayrıntılı ve derinlemesine soruşturulacak.
Özel Haber: İlter Sağırsoy