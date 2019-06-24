BAKANLIK SORUŞTURACAK Şehir Hastanesi’nde başta lazerle göz tedavi merkezi olmak üzere gazetemizin gündeme getirdiği iddiaların araştırılması için Valilik emriyle yapılan soruşturma tamamlandı. Vali Şehmus Günaydın soruşturmanın derinleştirilmesi ve daha ayrıntılı bir soruşturma yapılması için Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talep etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:43