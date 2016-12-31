Bamya fiyatları cep yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen çiçek bamyanın kilogramı 160 liraya kadar yükseldi. Bamyanın en çok kış aylarında satıldığını belirten 20 yıllık aktar İzzet Kepez, "Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayetçi. Biz de yüksek maliyetten aldığımız için mecburen fiyatlarımız yüksek oluyor. Çoğu fiyatını sorduktan sonra uzaklaşıyor” dedi.



Piyasada az var

Bamyanın fiyatının bu denli artmasının piyasada çok az bulunmasına bağlayan Kepez, "Bamya yaz aylarında çıkıyor. Bu dönem kilogram fiyatı en fazla 160 liraya satılıyor. Vatandaşlar kilosunu soruyor, pahalı olması nedeni ile almıyor. Kilosunu 150-160 liraya satıyoruz. Alanlar bir yemeklik alıyor" dedi.



Çok zahmetli

Bamya’nın tezgaha gelme sürecinin bir hayli meşakkatli olduğunu belirten Kepez; “Toplanması, hazırlanması, kurutulup ipe dizildiği için diğer bitkilerden çok daha zahmetli bir ürün. Böyle olunca haliyle işçi maliyetleri fiyatını diğer ürünlerden yüksek tutuyor. Bu sene kurutulmuş bamyanın hasadı tam yapılamadı ve bundan dolayı da piyasada az bulunuyor. Bu bağlamda da hal böyle olunca bamyanın fiyatları da ister istemez yükseldi” şeklinde konuştu.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

