Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN KAPADOKYA’YI KISKANMIŞ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kapadokya Krallığı’nın merkezinin Kayseri olduğunu hatırlatarak, “Ama çevreye kaymış, merkezi tekrar Kayseri’ye getireceğiz” sözleri Nevşehir milletvekillerinin tepkisini çekti.

BAŞKAN KAPADOKYA’YI KISKANMIŞ
“Niye böyle bir şey söylemiş anlayamıyorum”
Nevşehir AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, “Memduh başkan Nevşehir’e gelip peri bacalarını, yeraltı şehirlerini ve tarihi kiliseleri alıp Kayseri’ye götürsün. Bunu yapabiliyorsa o dediği de olur ama onun dışında niye böyle bir şey söylemiş anlayamıyorum. Kapadokya’nın neresi olduğunu değil Kayseri dünya biliyor” dedi.



“Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış”
Nevşehir’in CHP’li milletvekili Faruk Sarıaslan da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durup dururken niye böyle bir açıklama yaptığını anlayamadığını belirterek, “Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış” diye konuştu. Milletvekili Sarıaslan, “Oysa biz Kayseri ile güçlerimizi birleştirmeli, peri bacasıydı, balondu, Erciyes Kayak Merkezi’ydi hepsini birlikte dünyaya tanıtmalı ve turizmimize bu sayede daha fazla katkı sağlamalıyız” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇNevşehirKapadokya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.