BAŞKAN KAPADOKYA’YI KISKANMIŞ

“Niye böyle bir şey söylemiş anlayamıyorum”
Nevşehir AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, “Memduh başkan Nevşehir’e gelip peri bacalarını, yeraltı şehirlerini ve tarihi kiliseleri alıp Kayseri’ye götürsün. Bunu yapabiliyorsa o dediği de olur ama onun dışında niye böyle bir şey söylemiş anlayamıyorum. Kapadokya’nın neresi olduğunu değil Kayseri dünya biliyor” dedi.
“Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış”
Nevşehir’in CHP’li milletvekili Faruk Sarıaslan da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durup dururken niye böyle bir açıklama yaptığını anlayamadığını belirterek, “Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış” diye konuştu. Milletvekili Sarıaslan, “Oysa biz Kayseri ile güçlerimizi birleştirmeli, peri bacasıydı, balondu, Erciyes Kayak Merkezi’ydi hepsini birlikte dünyaya tanıtmalı ve turizmimize bu sayede daha fazla katkı sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Nevşehir AK Parti milletvekili Yücel Menekşe, “Memduh başkan Nevşehir’e gelip peri bacalarını, yeraltı şehirlerini ve tarihi kiliseleri alıp Kayseri’ye götürsün. Bunu yapabiliyorsa o dediği de olur ama onun dışında niye böyle bir şey söylemiş anlayamıyorum. Kapadokya’nın neresi olduğunu değil Kayseri dünya biliyor” dedi.
“Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış”
Nevşehir’in CHP’li milletvekili Faruk Sarıaslan da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durup dururken niye böyle bir açıklama yaptığını anlayamadığını belirterek, “Anlaşılan Başkan Büyükkılıç bizi kıskanmış” diye konuştu. Milletvekili Sarıaslan, “Oysa biz Kayseri ile güçlerimizi birleştirmeli, peri bacasıydı, balondu, Erciyes Kayak Merkezi’ydi hepsini birlikte dünyaya tanıtmalı ve turizmimize bu sayede daha fazla katkı sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi