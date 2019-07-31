BATUKAN GÖREVDEN ALINIYOR KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’ın önümüzdeki hafta itibariyle görevinden alınacağı öğrenildi. Emekli olması istenen olmaması halinde görevden alınacağı belirtilen Ender Batukan’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09