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BATUKAN GÖREVDEN ALINIYOR

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’ın önümüzdeki hafta itibariyle görevinden alınacağı öğrenildi. Emekli olması istenen olmaması halinde görevden alınacağı belirtilen Ender Batukan’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

BATUKAN GÖREVDEN ALINIYOR
17 SENEDİR GENEL MÜDÜR
KASKİ Genel Müdürlüğü’ne 17 Aralık 2002’de atanan ve aralıksız 17 sene 7 ay 15 gündür bu görevi sürdüren Ender Batukan’ın görevden alınmasının ya da emekliye sevk edilmesinin arkasında hangi sebep olduğu belirtilmezken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın daha genç ve istekli isimlerle devam etme tercinin bunda etkili olduğu söyleniyor.

YİNE Mİ TUZCUOĞLU!
16 senedir KASKİ’de önemli ve güzel işlere de imza atan KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’ın uzun süredir aynı koltukta oturmasının da kurum içinde rahatsızlığa sebep olduğu belirtiliyor. Batukan’ın yerine kimin geleceği belli olmazken, önce Çevre Bakanlığı’ndaki ardından da İller Bankası’ndaki görevlerinden alınan ve son olarak da Ankara Büyükşehir Genel Sekreterliği görevinden alındıktan sonra boşta kalan ve Özhaseki’nin de yakın adamlarından olan Refik Tuzcuoğlu’nun KASKİ Genel Müdürlüğü için bastırdığı ancak Büyükkılıç’ın buna da karşı çıktığı öğrenildi.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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