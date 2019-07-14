Belçika’dan Kayseri’ye bisikletli yolculuk

Belçika’da yaşayan Mustafa Öz uzun yıllardır amatör olarak devam ettirdiği bisiklet sporunu hayalleri ile birleştirdi ve 27 Haziran günü başladığı yolculuğunu 14 Temmuz’da bitirerek memleketi Kayseri’ye dün itibariyle ulaştı. Yolculuğun bitiminde memleketinde ailesi ve sevenleri tarafından coşku ile karşılanan Mustafa Öz yolculuk sırasında yaşadıklarını şöyle özetledi: “Uzun yıllardır hayalimdi ama bir türlü fırsat olmamıştı. Bu yıl memleketime bisiklet ile gelmeye karar verdim.” Ailesinin bu konuya korku ile yaklaştığını dile getiren Öz, emniyet açısından tedirgin olduklarını ama bu yolculuğu uzun yıllardır istediğini bildikleri için ailesine bir sakatlık veya herhangi bir sıkıntı olması halinde yolculuğunu yarıda kesip uçakla veya trenle geleceğinin sözünü verdikten sonra yola çıktığını belirtti. Öz, yolculuk sırasında güzel tepkiler aldığını, olumlu yaklaşımlar ile karşılaştığını belirtirken, insanların hayretle yaklaştığını da sözlerine ekledi. Mustafa Öz, bisikletle böyle bir yolculuğun yapılabileceğini ve olabileceğini kanıtladığını dile getirdi.







“Türkiye’de bisiklet yolunun olmaması yordu”

18 günlük yolculuğundan bahseden Mustafa Öz, Avrupa’dan geçerken var olan bisiklet yolları sayesinde yolculuğu esnasında herhangi bir tehlike ile karşılaşmadığını, neredeyse hiçbir araba görmeden bir şehirden başka bir şehre bisiklet parkurları sayesinde yolculuk yapılabildiğini dile getirdi. Türkiye’de neredeyse bazı yollar haricinde hiç bisiklet yolu olmadığını söyleyen Öz, bu yüzden mecburen yol kenarlarından yolculuğunu sürdürdüğünü vurguladı. Bisiklet yolunun olmamasından dolayı otobanda araçlarla ilerlemenin kendisini yorduğunu dile getiren Öz memleketine ve hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.







“Avrupa’da bisiklet sporu bir kültürdür”

Mustafa Öz’ün eşi Kadriye Öz eşinin yolculuk sırasında Avrupa’dan Türkiye sınırına kadar bisiklet yolları sayesinde daha rahat geldiğini dile getirirken, Avrupa’da bisiklet sürmenin ve bisiklet sporunun bir kültür olduğunu söyledi. Kadriye Öz, Avrupa’da bisiklet sporu ve kullanımı için hazırlanmış kesintisiz bisiklet yollarının olduğunu ifade ederken, Türkiye sınırlarında bisiklet yolunun olmamasının eşinin hızını düşürdüğünü ve yorduğunu dile getirdi. Otobanda devam ettirdiği yolculuğun tehlikeli olduğunu ve ailesi olarak korktuklarını dile getiren Kadriye Öz, bisiklet sporunun ihtiyaç olduğunu söyledi. Kadriye Öz bisiklet sporunun sağlık için gerekli olduğunu ve ülkemizde de bisiklet kültürünün olmadığını da belirterek sözlerini tamamladı.









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