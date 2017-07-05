Belediye topu bakanlığa attı

Birkaç gündür gazetemizde Kocasinan bölgesindeki bazı mahallelerde İngilizce ve İngilizceleştirilmiş/bozuk Türkçe tabelaların ortaya çıkardığı çirkin görüntüyü paylaşmıştık. Daha önce Arapça tabelaların kaldırılması noktasında çalışma başlatan Kocasinan Belediyesi bu kez topu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na attı.



Kocasinan Belediyesi’nin “Türkçe hassasiyeti” Arapça ve gariban Suriyeli esnafla sınırlı kalınca biz de ilçe sınırları içinde İngilizce yazılmış bazı işyeri isimlerini görüntülemiş ve Kocasinan Belediyesi’nden aynı hassasiyeti İngilizce ve İngilizceleştirilmiş/bozuk Türkçe tabelalar konusunda da göstermesini beklediğimizi dile getirmiştik.



Geçtiğimiz gün “İngilizceye sökmeyen hassasiyet” başlığıyla duyurduğumuz haberin ardından söz konusu tabelalarla ilgili de her hangi bir çalışma yapılıp yapılmayacağını yetkililere sorduk.



Bayrakdar’ın görüşleri

Yetkililer topu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na atarak Ticaret Unvanları hakkındaki tebliğin değiştirilmesi gerektiğini söylediler.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar durumu şu şekilde özetledi:

“Tabi ki Türkçe karakterlerin, isimlerin olmasını isteriz ama tescilli bir marka ise ve ticaret sicilinde kayıtlı ise bizim buna yapabilecek bir şeyimiz yok. Bizim yaptığımız ticari sicilde kayıtlı olan isimleri ne ise o isimlerin tabela olarak kullanılması.”

Haber: Ramazan KARAKUŞ

