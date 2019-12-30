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Belediyelerde kim gitti, kimler geldi?

Yerel seçimler sonrasında değişen Belediye Başkanlıkları ile birlikte kurum içinde atamalar da sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesinde birkaç yeni atama yapıldı.

Belediyelerde kim gitti, kimler geldi?
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu’nun yerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapan Bayar Özsoy atandı. 2015 yılından beri Genel sekreter yardımcılığı yapan Darendelioğlu’nun da emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan Melikgazi Belediyesinde ise Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mustafa Türkmen, KASKİ’ye Abone İşleri Daire Başkanı olarak atanırken, boşalan başkan yardımcılığına da İmar Müdürlüğü görevinde bulunan Gökhan Kömürcü atandı.

Yine Melikgazi Belediyesinde Ulaşım Müdürü olan Sedat Erdoğan’da, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı olarak atandı.

Yeni yıl ile birlikte özellikle Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Belediye içerisinde bazı görev değişikliklerinde bulunacağı da kulislerde konuşulan konular arasında.
 

Özel Haber: Erkinbeğ Uygurtürk 
 
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Yerel SeçimlerBelediye BaşkanlıklarıKayseri Büyükşehir BelediyesiMelikgazi Belediyesi
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