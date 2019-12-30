Belediyelerde kim gitti, kimler geldi? Yerel seçimler sonrasında değişen Belediye Başkanlıkları ile birlikte kurum içinde atamalar da sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesinde birkaç yeni atama yapıldı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 10:27