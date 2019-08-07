BELEDİYENİN ÜVEY EVLATLARI

BELEDİYE İŞÇİSİNİN HAKKINI YER Mİ?
Bu bayramda da yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait diğer şirketlere bayram ikramiyeleri ödenirken SPOR AŞ’nin işçilerine “siz turizm işçisisiniz size ödenmez” gibi saçma sapan bir gerekçeyle yaklaşık 250 bin TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin üstüne yatıldı.
İŞÇİLER TEHDİT Mİ EDİLİYOR?
Konuyu mahkemeye taşımak isteyen işçilerin de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik yönetimi tarafından “hakkınızda iyi olmaz siz bilirsiniz” gibi aba altından sopa göstermek gibi bir yöntemle sindirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
BÜYÜKKILIÇ İKRAMİYELERİ ÖDETİR Mİ?
Kul hakkına fazlasıyla dikkat eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın konudan haberdar olup olmadığı bilinmezken, işçilerin Başkanla görüşmesine de izin verilmediği öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin diğer şirketlerinde çalışan işçilerine bayram ikramiyeleri kuruşu kuruşuna (biner lira) ödenirken iki bayramdan ikramiyelerini alamayan SPOR AŞ çalışanı 250 işçinin iki bayram ikramiyesini birlikte alıp almayacağı belli değil.
Bu bayramda da yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait diğer şirketlere bayram ikramiyeleri ödenirken SPOR AŞ’nin işçilerine “siz turizm işçisisiniz size ödenmez” gibi saçma sapan bir gerekçeyle yaklaşık 250 bin TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin üstüne yatıldı.
İŞÇİLER TEHDİT Mİ EDİLİYOR?
Konuyu mahkemeye taşımak isteyen işçilerin de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik yönetimi tarafından “hakkınızda iyi olmaz siz bilirsiniz” gibi aba altından sopa göstermek gibi bir yöntemle sindirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
BÜYÜKKILIÇ İKRAMİYELERİ ÖDETİR Mİ?
Kul hakkına fazlasıyla dikkat eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın konudan haberdar olup olmadığı bilinmezken, işçilerin Başkanla görüşmesine de izin verilmediği öne sürüldü. Büyükşehir Belediyesi’nin diğer şirketlerinde çalışan işçilerine bayram ikramiyeleri kuruşu kuruşuna (biner lira) ödenirken iki bayramdan ikramiyelerini alamayan SPOR AŞ çalışanı 250 işçinin iki bayram ikramiyesini birlikte alıp almayacağı belli değil.
Özel Haber: İlter Sağırsoy