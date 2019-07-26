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BİRİNE DAYANARAK GELEN BAŞARILI OLAMIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dün gazetemizde yer alan “Büyükkılıç’a Tuzcuoğlu Baskısı Mı?” başlıklı habere ilişkin sorumuzu yanıtladı. Büyükkılıç, “Birilerine dayanarak gelinirse başarılı olunmuyor. Ancak liyakat ve başarı düzeyi, işine sadakat kriterlerinde eşitlik varsa, o zaman bu eşitler arasında elbette dost tavsiyelerini dikkate alırız” diye konuştu.

BİRİNE DAYANARAK GELEN BAŞARILI OLAMIYOR
AYAK UYDURAN KALIYOR
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyedeki görevlendirmelerde liyakat ve işine sadakati esas aldıklarını hatırlatarak, “Çalışma temposunda bana ayak uyduranla devam ediyoruz, uyduramayanlarla yolumuzu ayırıyoruz. Şimdilik hiç kimse ile ilgili böyle bir düşüncemiz ve sıkıntılı durum da yok” dedi.

KİMSENİN ADAMI DEĞİLİZ
Dr. Memduh Büyükkılıç göreve geldiği günden beri hiçbir zaman torpille ya da birilerinin referansıyla gelenleri doğrudan göreve getirmediklerini belirterek, “Biliyorsunuz ben de öyle geldim. Kimsenin aracılığıyla ya da desteğiyle hak etmediğim hiçbir göreve gelmedim, istemedim de zaten. Ben böyle olunca çalışacağım kişilerin de bu karakterde insanlar olmasına dikkat ediyorum. Biz kimsenin düşmanı da değiliz adamı da değiliz” diye konuştu.

ŞU ANDA SIKINTI YOK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kendilerinin şu anda da, daha önce de hiçbir sıkıntıları olmadığını ancak birilerinin sıkıntısının olduğuna dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, “Şu anda çalışıyoruz ve hiçbir sıkıntımız da yok çok şükür. Bizimle uyumlu çalışan, işine sadakatli, Allah korkusu olan ve yaratılanı yaratandan ötürü seven, işine aşık insanlarla birlikte çalışıyoruz, hiçbir sıkıntımız da yok. Ama çalışmayan, sürekli dedikodu üretenler de zaman içinde kayboldu gitti zaten” ifadelerini kullandı.
 
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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