BİRİNE DAYANARAK GELEN BAŞARILI OLAMIYOR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç dün gazetemizde yer alan “Büyükkılıç’a Tuzcuoğlu Baskısı Mı?” başlıklı habere ilişkin sorumuzu yanıtladı. Büyükkılıç, “Birilerine dayanarak gelinirse başarılı olunmuyor. Ancak liyakat ve başarı düzeyi, işine sadakat kriterlerinde eşitlik varsa, o zaman bu eşitler arasında elbette dost tavsiyelerini dikkate alırız” diye konuştu.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:27