“BİZDE HIŞ PARA YOK”

ERKUT 1.ETABI BİTİRECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç Erkut İnşaatın aldığı ve halen devam eden Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap inşaat işini Erkut İnşaat’ın tamamlaması gerektiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Ben kendisine de Kayseri’mize de yakışanı yapacağını ve işi tamamlayacağını düşünüyorum. Aksi halde sıkıntı yaşar, teminatları var, bu işin yaptırımları var. Ama ben Erkut İnşaat’ın yarım kalan işini bitireceğine inanıyorum zaten halihazırda yapmış olduğu işlerden dolayı da bir kuruş dahi alacağı kalmamış hepsi ödenmiş” diye konuştu.
2.ETAP KAT KARŞILIĞI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kentsel Dönüşüm Sahabiye 2. Etap 6 blokluk konut ve işyeri inşaatının yakın zamanda yapılacağını belirterek, “Ancak geçmişte olduğu gibi hakkediş ödemeleri yani, müteahhide para vererek yaptırmayacağız. Müteahhitler ihaleye girecekler ve 6 blok için kat karşılığı teklifini verecek. Böylece öncelikle belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmamış olacak, müteahhit de kazanacak, belediyemiz de, vatandaş da. Bundan sonra da böyle olacak. Biz de öyle hış para yok, ihalelerimiz hep kat karşılığı olacak, biz geçmişte de böyle yaptık ve çok da güzel sonuçlar aldık” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç Erkut İnşaatın aldığı ve halen devam eden Sahabiye Kentsel Dönüşüm 1. Etap inşaat işini Erkut İnşaat’ın tamamlaması gerektiğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Ben kendisine de Kayseri’mize de yakışanı yapacağını ve işi tamamlayacağını düşünüyorum. Aksi halde sıkıntı yaşar, teminatları var, bu işin yaptırımları var. Ama ben Erkut İnşaat’ın yarım kalan işini bitireceğine inanıyorum zaten halihazırda yapmış olduğu işlerden dolayı da bir kuruş dahi alacağı kalmamış hepsi ödenmiş” diye konuştu.
2.ETAP KAT KARŞILIĞI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kentsel Dönüşüm Sahabiye 2. Etap 6 blokluk konut ve işyeri inşaatının yakın zamanda yapılacağını belirterek, “Ancak geçmişte olduğu gibi hakkediş ödemeleri yani, müteahhide para vererek yaptırmayacağız. Müteahhitler ihaleye girecekler ve 6 blok için kat karşılığı teklifini verecek. Böylece öncelikle belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmamış olacak, müteahhit de kazanacak, belediyemiz de, vatandaş da. Bundan sonra da böyle olacak. Biz de öyle hış para yok, ihalelerimiz hep kat karşılığı olacak, biz geçmişte de böyle yaptık ve çok da güzel sonuçlar aldık” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy