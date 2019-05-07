“BİZDE HIŞ PARA YOK” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kendisinden önceki Çelik döneminde para ile yaptırılan kentsel dönüşüm inşaat ihalelerinin bundan sonra para ile değil kat karşılığı yaptırılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Bizde öyle hış para yok, ihalelerimiz kat karşılığı olacak” dedi.

07 Mayıs 2019 Salı 09:40