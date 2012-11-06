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Bu Bina Mutlaka Bitecek

“ 8 Yıllık Garabet” Haberimizden sonra Rektör Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur açıklama yaptı:

Bu Bina Mutlaka Bitecek

Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde 8 yıldır yapımı süren Kültür ve Kongre Merkezinin tamamlanması için ödenek arama çalışmaları sürüyor.

Gazetemizde “8 Yıllık Garabet” başlığı ile kamuoyuna duyurulan habere konu olan Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının durumu Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’u harekete geçirdi. Gazetemize açıklama yapan Rektör Keleştemur, Bu inşaatın mutlaka bitirileceğini ifade ederek, “ İnşaatın bitmesi için şuan 20 Milyon TL gerekiyor. Her yıl bu merkez için 1 milyon TL ödenek ayrılıyor. Fakat o paralarla bu merkezin bitirilmesi çok uzun sürer. Hayırseverlerimize de bu kadar büyük bir meblağı söylemek olmaz. Kültür ve Kongre Merkezinin bir an önce bitirilmesi için devlet kaynaklarından ödenek almak için girişimlerimiz var” dedi.

Meraklar giderilecek

Erciyes Üniversitesi Kampusu’nda 8 yıldır yapımı sürdürülen Talas yolu üzerindeki Kültür ve Kongre Merkezi’nin ödenek yetersizliği gerekçesiyle yapımının bir türlü tamamlanmadığını belirttiğimiz haberimizde, Fahrettin Keleştemur yönetiminin, bir önceki yönetimden devraldığı bu büyük sorunun nasıl bir yöntemle çözüme kavuşacağının merak konusu olduğunu yazmıştık. Keleştemur’un bu yeni hamlesi ile merakların giderileceği düşünülüyor. Fakat daha önce İnşaat mühendislerinin yaptığı açıklamanın da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İnşaat Mühendislerinin merkez ile ilgili yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer alıyordu; “8 yıldır yapımı tamamlanamayan bu merkezin demir ve betonlarının korozyona uğrayıp çürüme tehlikesiyle karşı karşıya…”

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Serkan Kaplan 5 yıl önce

insallah yakinda bir cözum bulunurda bitirilir! kayseriye hic yakismiyor.umarim cok guzel bir mimari yapit olur

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atila postacı 5 yıl önce

proje daha küçük ve daha güzel yapılmalıydı.

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osman 5 yıl önce

gecerken goruyorum arasıra hep inşa halınde duruyor.kaç yıldır o halde. bı el atılsa ıyı olur.

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