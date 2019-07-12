BU ÇOCUKLARI KURTARIN VALİM Boztepe mahallesindeki 29 öğrenci tek otobüsle gidecekleri okullar yerine iki otobüsle gitmek zorunda kaldıkları başka okullarına kayıt yaptırmaya zorlanıyor. Öğrencilerin ekonomik durumları zayıf olduğu için Boztepe mahallesine yakın okullara kayıt yaptırmak istemeleri halinde bu okullardaki veliler, bu öğrencilerin kayıtlarını yaptırmalarını önlemek için “kulis” çalışmasında bulunuyorlar.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:40