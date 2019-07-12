BU ÇOCUKLARI KURTARIN VALİM

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE ULAŞAMAMIŞLAR
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde hiçbir yetkiliye “ulaşamayan” Boztepe mahallesi sakinleri 29 öğrencinin uzaklardaki liselere gitmek zorunda kalmaları halinde en az yarısının bu okullara ailelerinin ekonomik durumları nedeniyle gönderilemeyeceğinden dert yanıyorlar.
FAKİRİZ DİYE AYRIM YAPIYORLAR
29 öğrenci arasında yer alan bir kız öğrenci adeta yalvararak şu cümlelerle yardım istiyor: “Biz normalde yakınımızdaki üç okula da gidebiliriz adrese dayalı sistemde ama sanırım birileri araya girmiş ve bizi iki otobüsle gideceğimiz uzaktaki okullara gönderecekler. Böyle olunca babam beni göndermez ve erken yaşta evlendirir. Ben okumak istiyorum eğer bunu düzeltemezlerse ben evlenmek zorunda kalacağım, bunun vebali de bizim yakınımızdaki okullara kayıt olmamızı engelleyenlerdir.”
VALİ BEYDEN YARDIM İSTİYORLAR
Kayseri Valiliği’nden yetkililere ulaşmak isteyen Boztepe mahallesi sakinleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kimseye ulaşamadıklarını öne sürerek, fakir aileler olduklarından, çocuklarının yakındaki okullara uyum sağlayamayacakları iddiasıyla daha uzaktaki okullara kaydırılmak istendiklerini iddia ediyorlar. Veliler dertlerini anlatmak için okullara son kayıt günü olan 12 Temmuz akşamından önce Kayseri Valisi’nin olaya el koyarak yardımcı olmasını bekliyorlar.
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde hiçbir yetkiliye “ulaşamayan” Boztepe mahallesi sakinleri 29 öğrencinin uzaklardaki liselere gitmek zorunda kalmaları halinde en az yarısının bu okullara ailelerinin ekonomik durumları nedeniyle gönderilemeyeceğinden dert yanıyorlar.
FAKİRİZ DİYE AYRIM YAPIYORLAR
29 öğrenci arasında yer alan bir kız öğrenci adeta yalvararak şu cümlelerle yardım istiyor: “Biz normalde yakınımızdaki üç okula da gidebiliriz adrese dayalı sistemde ama sanırım birileri araya girmiş ve bizi iki otobüsle gideceğimiz uzaktaki okullara gönderecekler. Böyle olunca babam beni göndermez ve erken yaşta evlendirir. Ben okumak istiyorum eğer bunu düzeltemezlerse ben evlenmek zorunda kalacağım, bunun vebali de bizim yakınımızdaki okullara kayıt olmamızı engelleyenlerdir.”
VALİ BEYDEN YARDIM İSTİYORLAR
Kayseri Valiliği’nden yetkililere ulaşmak isteyen Boztepe mahallesi sakinleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kimseye ulaşamadıklarını öne sürerek, fakir aileler olduklarından, çocuklarının yakındaki okullara uyum sağlayamayacakları iddiasıyla daha uzaktaki okullara kaydırılmak istendiklerini iddia ediyorlar. Veliler dertlerini anlatmak için okullara son kayıt günü olan 12 Temmuz akşamından önce Kayseri Valisi’nin olaya el koyarak yardımcı olmasını bekliyorlar.
Özel Haber: İlter Sağırsoy