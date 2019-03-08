BU DA 100 PUANLIK BAŞARISIZLIK Sağlık Bakanlığı’ndan “Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesi”nde kamu ve özel hastaneler arasında 100 tam puan alan ilk ve tek hastane olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde sıradan bir ultrason çekimi için hastalara 5 ay sonraya gün veriliyor. Şehir Hastanesi’ne 100 tam puan veren Bakanlık heyetinin ultrasondaki rezaletten haberi olmadığı ya da bu durumun bakanlığın denetim ekibinden saklandığı tahmin ediliyor.

08 Mart 2019 Cuma 10:16