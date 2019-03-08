BU DA 100 PUANLIK BAŞARISIZLIK

ALET VAR DOKTOR YOK
Sağlık İl Müdürü Dr. Ramazan Benli sıkıntının ultrason cihaz sayısından değil bunu çekecek doktor yetersizliğinden kaynaklandığını açıklarken, “Bununla ilgili bir hizmet alım ihalesi yapacağız, sanırım bir aya kadar her şeyiyle biter ve bu sorunu da hafifletmiş oluruz. Ama bu Türkiye’nin sıkıntısı. Ultrason çekimi yapmak üzere bize 27 doktor lazım ama mevcutta 12 doktorumuzla bu işi yapmaya çalışıyoruz” dedi.
FAKÜLTEDE DE ÇEKİM 5 AY SONRA
Günlük ortalama 950 ultrason çekilmesi için talep olduğunu kaydeden İl Müdürü Dr. Benli ancak eldeki imkanlarla sadece 450’sinin çekilebildiğini söyledi. Dr. Benli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de ultrasonda 5 ay sonraya gün verdiğine dikkat çekerek, “Oradan doktor desteği isteyeyim diyeceğim ama orada da aynı sıkıntı var” diye konuştu.
3 GÜNDE ÇEKİM YAPILMALI
Şehir Hastanesi’nde farklı bir işletim modelinin uygulandığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Benli, “Mesela tomografi ya da MR çekimini YDA yapıyor ve üç gün içinde raporunu vermek zorunda. Ama ultrasonu biz yapıyoruz o yüzden böyle oluyor. Ultrasonu da onlar yapabilir miydi, olabilirdi ama böyle oldu” dedi.
Sağlık İl Müdürü Dr. Ramazan Benli sıkıntının ultrason cihaz sayısından değil bunu çekecek doktor yetersizliğinden kaynaklandığını açıklarken, “Bununla ilgili bir hizmet alım ihalesi yapacağız, sanırım bir aya kadar her şeyiyle biter ve bu sorunu da hafifletmiş oluruz. Ama bu Türkiye’nin sıkıntısı. Ultrason çekimi yapmak üzere bize 27 doktor lazım ama mevcutta 12 doktorumuzla bu işi yapmaya çalışıyoruz” dedi.
FAKÜLTEDE DE ÇEKİM 5 AY SONRA
Günlük ortalama 950 ultrason çekilmesi için talep olduğunu kaydeden İl Müdürü Dr. Benli ancak eldeki imkanlarla sadece 450’sinin çekilebildiğini söyledi. Dr. Benli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin de ultrasonda 5 ay sonraya gün verdiğine dikkat çekerek, “Oradan doktor desteği isteyeyim diyeceğim ama orada da aynı sıkıntı var” diye konuştu.
3 GÜNDE ÇEKİM YAPILMALI
Şehir Hastanesi’nde farklı bir işletim modelinin uygulandığını kaydeden İl Sağlık Müdürü Dr. Benli, “Mesela tomografi ya da MR çekimini YDA yapıyor ve üç gün içinde raporunu vermek zorunda. Ama ultrasonu biz yapıyoruz o yüzden böyle oluyor. Ultrasonu da onlar yapabilir miydi, olabilirdi ama böyle oldu” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy