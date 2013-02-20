Bu da BONE yasağı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde servis ve ameliyathaneler dışında bone takılmasına izin verilmemesi hastane çalışanlarını rahatsız ederken hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’da eğer ortada yanlış bir uygulama varsa bunun yönetmelikten kaynaklandığını kendilerinin yönetici olarak herhangi bir baskı uygulamadıklarını söyledi. Doğru, konu ile ilgili hastane çalışanlarının kendilerinden resmi bir açıklama beklediklerini fakat böyle bir açıklama yapmaya yetkileri olmadığını belirtti.

Sağlık Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise Erciyes Üniversitesi’nde uygulanan bone yasağına yönelik hastane çalışanlarından şikayetler geldiğini söyleyerek; “Türkiye’de yaşanan son gelişmeler ile özgürlüklerin yolu açılmışken, böyle bir olayla özellikle Kayserimizin gündeme gelmesi son derece üzücü bir durum. Bilimle uğraşan insanların bilime yönelik çabalar içerisine girmesi gerekiyor. Artık kılık kıyafete yönelik yasakçı uygulamaların son bulmasını istiyoruz” dedi.

Haber: Bünyamin Gültekin