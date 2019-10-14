BU KEZ DAHA SAĞLAM 69 milyon 300 bin TL’ye mal olan ve yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Boğazköprü’deki tadilatta, önceki tadilatlardan farklı olarak daha kaliteli malzemeler ve farklı inşaat yöntemleri kullanılıyor. Böylece köprünün daha uzun ömürlü olması amaçlanırken, tadilatın kısa sürede tamamlanıp trafiğe açılması hedefleniyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:33