BU ŞEHİR SİZİ UNUTMAZ

Söz Verip Tutmazlar
Zira birkaç sene önce bin bir türlü sözler verilerek zorla ikna edilip takımın başına getirilen Erol Bedir şimdi yalnız bırakıldı. Gerçi bu şaşılacak bir şey değil zira Kayseri’nin eski-yeni tüm abilerinin neredeyse ortak yönü bu, yani söz verip tutmamak.
Sözler Yerine Getirilmezse...
İşte şimdi Kayserispor yine borç batağında ve başarılı iki sezon geçirmesine rağmen ekonomik krizden dolayı yol ayrımına geldi. 29 Haziran’da yapılacak kongre öncesi eğer şehri yönetenlerin desteğiyle bir mutabakat sağlanır ve daha önce verilen sözler yerine getirilirse hasta ayağa kalkacak. Yok eğer yine verilen sözler unutulur ve herkes başını kuma gömerse bu sefer hasta önce bitkisel hayata girecek sonra da ABİLER el birliğiyle fişi çekerek Kayserispor’un işini bitirmiş olacaklar.
Unutturmayacağız
Bakalım daha önce verdikleri sözleri yerine getirip takımın ekonomik krizden çıkması için vaadedilen paraları bulup takıma can mı verecekler yoksa canı çıksın da kurtulalım dercesine, tüm bu çağrıları duymazdan mı gelecekler? Birlikte görecek, yapılanlar ve yapılmayanlarla birlikte hiçbirini UNUTMAYACAK, hiçbir platformda UNUTTURMAYACAĞIZ. Zira artık bu şehir uyandı KİMSE APTAL DEĞİL ve Kayserili’nin artık tutulmayan sözlere, işkembeden atılan vaatlere karnı da gözü de tok. Şimdi gözler; bu şehirle var olan ve bu şehirle bugünlerine gelmiş olan ŞEHRİN ABİLERİNDE.
Zira birkaç sene önce bin bir türlü sözler verilerek zorla ikna edilip takımın başına getirilen Erol Bedir şimdi yalnız bırakıldı. Gerçi bu şaşılacak bir şey değil zira Kayseri’nin eski-yeni tüm abilerinin neredeyse ortak yönü bu, yani söz verip tutmamak.
Sözler Yerine Getirilmezse...
İşte şimdi Kayserispor yine borç batağında ve başarılı iki sezon geçirmesine rağmen ekonomik krizden dolayı yol ayrımına geldi. 29 Haziran’da yapılacak kongre öncesi eğer şehri yönetenlerin desteğiyle bir mutabakat sağlanır ve daha önce verilen sözler yerine getirilirse hasta ayağa kalkacak. Yok eğer yine verilen sözler unutulur ve herkes başını kuma gömerse bu sefer hasta önce bitkisel hayata girecek sonra da ABİLER el birliğiyle fişi çekerek Kayserispor’un işini bitirmiş olacaklar.
Unutturmayacağız
Bakalım daha önce verdikleri sözleri yerine getirip takımın ekonomik krizden çıkması için vaadedilen paraları bulup takıma can mı verecekler yoksa canı çıksın da kurtulalım dercesine, tüm bu çağrıları duymazdan mı gelecekler? Birlikte görecek, yapılanlar ve yapılmayanlarla birlikte hiçbirini UNUTMAYACAK, hiçbir platformda UNUTTURMAYACAĞIZ. Zira artık bu şehir uyandı KİMSE APTAL DEĞİL ve Kayserili’nin artık tutulmayan sözlere, işkembeden atılan vaatlere karnı da gözü de tok. Şimdi gözler; bu şehirle var olan ve bu şehirle bugünlerine gelmiş olan ŞEHRİN ABİLERİNDE.
Özel Haber: İlter Sağırsoy