Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BU ŞEHİR SİZİ UNUTMAZ

Kurulduğundan beri sürekli sıkıntılarla boğuşan her defasında bir kurtarıcının çıkması sayesinde oksijen çadırından çıkarılıp normal hayata döndürülen, sözde “paraya ve akla ihtiyacı olmayan” Kayseri’nin takımı Kayserispor yine sahipsiz kalmak üzere.

BU ŞEHİR SİZİ UNUTMAZ
Söz Verip Tutmazlar
Zira birkaç sene önce bin bir türlü sözler verilerek zorla ikna edilip takımın başına getirilen Erol Bedir şimdi yalnız bırakıldı. Gerçi bu şaşılacak bir şey değil zira Kayseri’nin eski-yeni tüm abilerinin neredeyse ortak yönü bu, yani söz verip tutmamak.

Sözler Yerine Getirilmezse...
İşte şimdi Kayserispor yine borç batağında ve başarılı iki sezon geçirmesine rağmen ekonomik krizden dolayı yol ayrımına geldi. 29 Haziran’da yapılacak kongre öncesi eğer şehri yönetenlerin desteğiyle bir mutabakat sağlanır ve daha önce verilen sözler yerine getirilirse hasta ayağa kalkacak. Yok eğer yine verilen sözler unutulur ve herkes başını kuma gömerse bu sefer hasta önce bitkisel hayata girecek sonra da ABİLER el birliğiyle fişi çekerek Kayserispor’un işini bitirmiş olacaklar.

Unutturmayacağız
Bakalım daha önce verdikleri sözleri yerine getirip takımın ekonomik krizden çıkması için vaadedilen paraları bulup takıma can mı verecekler yoksa canı çıksın da kurtulalım dercesine, tüm bu çağrıları duymazdan mı gelecekler? Birlikte görecek, yapılanlar ve yapılmayanlarla birlikte hiçbirini UNUTMAYACAK, hiçbir platformda UNUTTURMAYACAĞIZ. Zira artık bu şehir uyandı KİMSE APTAL DEĞİL ve Kayserili’nin artık tutulmayan sözlere, işkembeden atılan vaatlere karnı da gözü de tok. Şimdi gözler; bu şehirle var olan ve bu şehirle bugünlerine gelmiş olan ŞEHRİN ABİLERİNDE.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayserisporEROL BEDİRİLTER SAĞIRSOYSporTakım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.