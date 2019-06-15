BU ŞEHİR SİZİ UNUTMAZ Kurulduğundan beri sürekli sıkıntılarla boğuşan her defasında bir kurtarıcının çıkması sayesinde oksijen çadırından çıkarılıp normal hayata döndürülen, sözde “paraya ve akla ihtiyacı olmayan” Kayseri’nin takımı Kayserispor yine sahipsiz kalmak üzere.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:53