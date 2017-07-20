BU SOFRADA LEZZET VE BEREKET VAR

Spor dünyasındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Mili Boksör Faruk Hasetçi, yemek dünyasında da yeni müessesesiyle konuşuluyor.Hasetçi, yaklaşık 1 yıl önce ortakları Gökhan Karahançer ve Sefer Gökdeniz ile birlikte yemek sektörüne yeniden adım attı. “Bereket Sofrası” adı verilen iş yerinde 7’den 70’e herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabileceği mekanda 1 numaralı olmazsa olmaz prensip; müşteri memnuniyeti.Bereket Sofrası’nın öncelikli hedefinin Kayseri’ye doğal ve güzel tatlar sunulmasını sağlamak olduğunu belirten İşletmeci Faruk Hasetçi; “Eti tam manasıyla sunuyoruz. Lahmacunumuzu hiçbir sinir olmayan et ve maya kullanmadan ince hamurla, mideye zarar vermeyecek bir şekilde yapıyoruz. Olabilecek en tabi lahmacunu sunuyoruz. Kıymalı pidemiz yine aynı şekilde. Develi Cıvıklısını dananın sırt etinden yapıyoruz. Herkes koyun eti yemediği için biz dananın sırt etini terbiye ederek en yumuşak halini pidenin üzerine seriyoruz.” dedi.“Kayseri’de en iyi cıvıklıyı yaptığımızı söyleyebilirim.” diyen Hasetçi, “Bunun yanı sıra günlük hamurdan Pizza yapıyoruz. Hiçbir dondurulmuş ürünü kullanmıyoruz. Bir defa yiyen abone oluyor. Bunu iyi geliştirdik. Abone sisteminde 1200’ü bulduk. Günlük 100-120 paket servisimiz oluyor. İnsanlar doğal olanı tercih ediyor. İşyerimizi açalı 1 yıl olmasına rağmen bu sayılara ulaşmak mutluluk verici. Lezzeti iyi yakalayarak ‘yemek sepeti’nde 10 üzerinden 10 puan almamız da ayrı bir gurur kaynağımız. Sporcu kimliğinden geldiğimiz için her işimizi sporcu disipliniyle yapıyoruz. İlgi gösteren herkesten Allah razı olsun. Kayseri’de elit, orta ölçekli kardeşlerimizin, bütün dostlarımızın rahatça yemek yiyebilecekleri, kendilerini evlerindeki gibi huzurlu hissedecekleri bir ortam hazırladık. Olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Çünkü müşterilerimizin mutluluğu demek bizim mutluluğumuz demek. Diğer taraftan akşamları dondurma, kahve, meyve, kuruyemiş ve bir takım ikramlar sunarak cafe hizmeti de veriyoruz. İlk defa gelenlerin ‘Yediğimiz en güzel yemekti’ demeleri bizim için mutluluğun en büyüğü. Ürünlerimizi tadan bir daha bırakamıyor.” şeklinde konuştu.Peymacun adını verdikleri peynirli lahmacun ile birlikte 4 çeşit ürünü hizmete sunduklarını aktaran Hasetçi; “Lahmacunu 4 türde yapıyoruz. Birinci normal klasik. İkincisi Peymacun. Etin yerine peynir seriyoruz. Üçüncüsü acılı Urfa şeklinde, dördüncüsü ise etin sarımsakla yoğurularak yapıldığı Antep usulü. İlgi çok iyi. Başka yerin lahmacununu yiyen bazı insanların buraya geldiklerinde bizim lahmacunu tattıklarında ‘Artık başka yerde yemem’ dediklerine şahit oldum. “ dedi.Bereket Sofrası müşterilerine sunduğu birbirinden farklı lezzetlerin yanı sıra düğünlerde, cenazelerde, ve özel günlerde toplu yemek siparişi de alıyorİşletmeci kimliğinin yanı sıra sporcu kimliğiyle de yakından tanınan Faruk Hasetçi; “Haftada 3 gün akşamları antrenmanlara gidiyorum. Çocuklarımla ilgilenmek bana hem psikolojik hem sosyolojik anlamda keyif veriyor. Çocuğa edep yüklüyorsunuz. Topluma faydalı birey olma psikoloji yüklüyorsunuz. Bu da benim mutlu olmama yetiyor.” dedi.Ticaretin sırlarından bahseden Faruk Hasetçi, işyerlerinde kesinlikle abdestsiz yemek yapmadıklarını belirterek; “Ticarette ön önemli şey doğruluk, dürüstlük ve sabırdır. Bu şekilde yola çıkılırsa mutlaka dönüşü olacaktır. “ şeklinde konuştu.Bereket Sofrası, Fevzi Çakmak Mahallesi Esen Sokak’ta (Emirgan Parkı Yanı) güler yüzlü personeli ve birbirinden değerli lezzetleriyle sizleri bekliyor.