BUGÜN “KAYSERİ GİRİŞİMCİLİK GÜNÜ” OLMALI Kayseri’deki ilk Türk şirketi bugün kurulmuştu. İslam Suhulet isimli şirketin 17 Ocak 1911’de kuruluşunun 106. yıldönümünde bugünün “Kayseri Girişimcilik Günü” olarak kutlanmasını teklif ediyoruz.

2002 yılında gündeme getirdiğimiz ancak ilk yılki temennilerden sonra gündemden düşen “Kayseri Girişimcilik Günü” teklifimizi yineliyor, şehrimizde milli ekonominin temellerinin atıldığı bu günün, girişimciliğiyle tanınan müteşebbis ruhlu Kayserililerle özdeşleşeceğini dile getiriyoruz. Şehrimiz araştırmacılarından, bu şirket ile ilgili ellerinde olan her türlü bilgi ve belgeyi bize ulaştırmaları halinde kamuoyunun dikkatine sunacağımızı belirtiyoruz.



İşte kuruluşun hikayesi

Osmanlı’nın son yıllarında (1900 başları) Türkler arasında kollektif ticarî hareketler henüz görülmüyordu. Ticaret Ermeni ve Rumların tekelinde gibiydi. Kayseri’de ticaretin büyük bir kısmını ellerinde tutan gayrimüslimler, çiftçiye yüksek faizlerle borç veriyorlardı. Devlet, Ziraat Bankasını hizmete sunarak çiftçiye yardımcı olmaya çalıştı ancak bu yeterli olmadı.



Bu gelişmeler karşısında Nalbantzade Süleyman Ağa başkanlığında, Yedekçizade’ler ve Uşakizade Osman Bey çalışmaya başladılar. Geceleri muhtelif evlerde toplanarak şirketin nizamnamesi hazırlandı. Birçok hemşehri hissedar olarak yazıldı. Nihayet “İslâm Suhulet Şirketi” ismiyle 17 Ocak 1911’de resmen kurulan şirket, o kış mağazasını açarak işe başladı. Böylece ticarette Türklerin varlığı ortaya kondu. 23 Ocak 1911 tarihli Erciyes Gazetesi’nde bu konuda bir yazı neşredilerek müteşebbisler tebrik edildi.



Bu şirketin ortaya çıkmasında müteşebbis Vali Ahmet Muammer Bey’in de çok büyük katkı ve teşvikleri oldu. Türk girişimciler bu şirketle birlikte “Kayseri Terakki Maarif Kitapçı Şirketi”ni de kurarak şehrimizde milli ekonominin temellerini attılar.



ÖZEL HABER

Rıfat Yörük

