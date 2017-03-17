Büyükanneler İŞKUR’da

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı’nın bir yandan kadın istihdamının desteklenmesi için 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere verilecek yardım ile diğer yandan halihazırda çalışıyor olan kadınların işgücü piyasasından çekilmelerini önlemek ve çocuklara büyükanneleri ile birlikte büyüme imkanı sağlayarak kültür aktarımına destek olabilmek amacıyla hayata geçirilen “Büyükanne Projesi’nde” destek almaya hak kazanan 500 aile evraklarını tamamlamak için Kayseri İŞKUR Müdürlüğü’ne dün akın etmeye başladı. Aileler başvurularını bir an önce yapabilmek için uğraş verirken, zaman zaman yoğunluk yaşandı.
“Allah devletimize zeval vermesin”
Başvuru yapabilmek için 1 buçuk yaşındaki torunu Esabil Arda Polat ile birlikte İŞKUR’a gelen Anneanne Zeynep Kemaneci, projenin hayata geçirilmesinde emeğe geçenlere teşekkür ederek; “Torunuma 3 aylıkken bakmaya başladım. Aramızda anlatılmaz bir bağ oluştu. Hani derler ya “Torun ile evladın farkı yok” diye. Gerçekten öyle. Devletimizin hayata geçirdiği proje ailelere ufakta olsa bir maddi destek sağlanmış oluyor. Allah buna vesile olanlardan razı olsun” diye konuştu.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, dün başlayan başvuruların 31martta son bulacağını belirterek, hak sahiplerinden bu tarihleri geçirmemelerini istedi. Bu tarihten sonraki başvuruların kabul edilmeyeceğini belirten Ayçiçek, başvuruların sadece anne tarafından yapılabileceğine dikkat çekti.
Projeye katılması uygun görülen hak sahiplerinden İŞKUR İl Müdürlüğü’ne yapacağı başvuruda istenilen belgeler şu şekilde:
1-Katılım belgesi (imzalı üç nüsha)
2-Annenin fiilen çalıştığını tespit için e-devlet kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden alınacak hizmet dökümü
3-Büyükannenin sağlık durumunun çocuk bakımına engel olmadığını gösterir belge (aile hekiminden alınacak)
4-Anne, büyükanne ve başvuru esnasında kimlik numarası girilen üç yaşını doldurmamış çocuğun nüfus cüzdanı suretleri
5-Katılım belgesinde büyükannenin çocuğa “annenin ikametgah adresi dışında bir adreste” bakacağı belirtilmiş ise çocuğun bakılacağı yerleşim yerine ilişkin e-Devlet kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden alınacak belge.
Proje dahilinde hak sahiplerine ödemeler nisan ayı itibarıyla başlayacak.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
“Allah devletimize zeval vermesin”
Başvuru yapabilmek için 1 buçuk yaşındaki torunu Esabil Arda Polat ile birlikte İŞKUR’a gelen Anneanne Zeynep Kemaneci, projenin hayata geçirilmesinde emeğe geçenlere teşekkür ederek; “Torunuma 3 aylıkken bakmaya başladım. Aramızda anlatılmaz bir bağ oluştu. Hani derler ya “Torun ile evladın farkı yok” diye. Gerçekten öyle. Devletimizin hayata geçirdiği proje ailelere ufakta olsa bir maddi destek sağlanmış oluyor. Allah buna vesile olanlardan razı olsun” diye konuştu.
İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, dün başlayan başvuruların 31martta son bulacağını belirterek, hak sahiplerinden bu tarihleri geçirmemelerini istedi. Bu tarihten sonraki başvuruların kabul edilmeyeceğini belirten Ayçiçek, başvuruların sadece anne tarafından yapılabileceğine dikkat çekti.
Projeye katılması uygun görülen hak sahiplerinden İŞKUR İl Müdürlüğü’ne yapacağı başvuruda istenilen belgeler şu şekilde:
1-Katılım belgesi (imzalı üç nüsha)
2-Annenin fiilen çalıştığını tespit için e-devlet kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden alınacak hizmet dökümü
3-Büyükannenin sağlık durumunun çocuk bakımına engel olmadığını gösterir belge (aile hekiminden alınacak)
4-Anne, büyükanne ve başvuru esnasında kimlik numarası girilen üç yaşını doldurmamış çocuğun nüfus cüzdanı suretleri
5-Katılım belgesinde büyükannenin çocuğa “annenin ikametgah adresi dışında bir adreste” bakacağı belirtilmiş ise çocuğun bakılacağı yerleşim yerine ilişkin e-Devlet kapısı (www.türkiye.gov.tr) üzerinden alınacak belge.
Proje dahilinde hak sahiplerine ödemeler nisan ayı itibarıyla başlayacak.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ