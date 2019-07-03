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ÇALIŞ’A İHBAR EDİYORUZ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nin Doçent ve Profesör unvanlı doktorlarından 8’i özel hastanelerle farklı bir anlaşma yaparak bağlı bulundukları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni yasal anlamda kandırıp, milyonlarca lira kazıklıyorlar.

ÇALIŞ’A İHBAR EDİYORUZ
KİTABINA UYDURUYORLAR
ERÜ Tıp Fakültesi akademisyen doktorlarından bazıları fakülteden izinli olarak özel hastanelerle resmi olarak çalışma sözleşmesi imzalıyor. Buna göre yasal 40 bin lirayı fakülteye yatıran hastaneden payını alan doktor ayrıca kitabına uydurarak özel hastanelerden korkunç rakamlar kazanıyor.

VATANSEVERLİK ENAYİLİK Mİ?
Paragöz doktorlar, kurdukları şahıs firmalarıyla çalıştıkları özel hastaneye aylık yüklü faturalar keserek, ERÜ Tıp Fakültesi’nin haberi olmadan milyonları cebe indiriyor. Oysa aynı unvanlı ve vatansever doktorlar fakültede daha az bir maaşa çalışırken derslere de girerek olması gerektiği şekliyle çalışıyorlar.

YAKALAMAK ÇOK KOLAY
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni İlter Sağırsoy’a bu konuyla ilgili olarak, “Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Gerekeni kesinlikle yaparız. Derhal soruşturma açarız. Kimse kimsenin alın terini ve hakkını yiyemez” dedi. Prof. Çalış’ın bu haber üzerine soruşturma açıp açmayacağını takip edecek ve her aşamasında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Maliye’ye yapılacak resmi bir başvuru ile ismi Rektörlükçe de bilinen doktorların T.C. kimlik numaraları ile kurdukları şahıs firmaları ve aylık kestikleri faturaların miktarlarının çok rahatlıkla ortaya çıkarılacağı belirtiliyor.

AYDA 1,5 MİLYONLUK CİRO
Özel bir hastanede yasalara aykırı ameliyatlar yapan bir doktorun aylık cirosunun 1,5 milyon lira olduğu ve bunu da hastanede 500 kişiye verdiği özel bir yemekle kutladığı öne sürülürken, bir başka hastanede de kamu kurumu olmasına rağmen bazı doktorların bıçak parası adı altında hala yasalara aykırı olarak hastalardan para alma yüzsüzlüğünü gösterdikleri biliniyor.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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