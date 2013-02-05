Camide ayakkabı hırsızlığı

Caminin müezzini Hüseyin Aldım ise camilerinde yaşanan hırsızlık olaylarının artığını söyleyerek, cemaatin ayakkabılarını çalan bir ihtiyaç sahibi ise kendilerine müracaat ettiği takdirde cemaatle konuşup gerekli yardımı yapacaklarını söylüyor. Ayrıca ayakkabısı çalınan cemaatin olaya ilk bakışta iyi niyetli baktığını, ayakkabılarının çalınmasından ziyade cemaatten başka birinin yanlışlıkla ayakkabıyı giyme ihtimalini ilk aşamada düşündüğünü belirten Aldım, hırsızlık anının kameralarla yakaladıklarını ve bu görüntülerin polise teslim ettiklerini söylüyor.
Caminin müezzini Hüseyin Aldım ise camilerinde yaşanan hırsızlık olaylarının artığını söyleyerek, cemaatin ayakkabılarını çalan bir ihtiyaç sahibi ise kendilerine müracaat ettiği takdirde cemaatle konuşup gerekli yardımı yapacaklarını söylüyor. Ayrıca ayakkabısı çalınan cemaatin olaya ilk bakışta iyi niyetli baktığını, ayakkabılarının çalınmasından ziyade cemaatten başka birinin yanlışlıkla ayakkabıyı giyme ihtimalini ilk aşamada düşündüğünü belirten Aldım, hırsızlık anının kameralarla yakaladıklarını ve bu görüntülerin polise teslim ettiklerini söylüyor.