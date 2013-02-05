Camide ayakkabı hırsızlığı

Kayseri’de son zamanlarda camilerde yaşanan ayakkabı hırsızlıkları cemaati bezdirmiş durumda. Hırsızlık olaylarının yaşandığı camilerden biri de Hayrullah Çınar Camii… Çınar Cami’nde son 1 ayda 8 çift ayakkabının çalındığı söyleniyor. Vatandaş durumu polise anlatmalarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığından şikâyetçi. Cami cemaatinden ayakkabısı çalınmış olan bir vatandaş durumu polise anlattığını polisin ise cemaat olarak kendi aralarında hırsızı yakalayıp kendilerine teslim etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu idea ediyor. Vatandaş ise; “Eğer hırsızı yakalarsak linç ederiz. Sonra bu nedenle gelip bizi cezalandırmasınlar” diyor.

Caminin müezzini Hüseyin Aldım ise camilerinde yaşanan hırsızlık olaylarının artığını söyleyerek, cemaatin ayakkabılarını çalan bir ihtiyaç sahibi ise kendilerine müracaat ettiği takdirde cemaatle konuşup gerekli yardımı yapacaklarını söylüyor. Ayrıca ayakkabısı çalınan cemaatin olaya ilk bakışta iyi niyetli baktığını, ayakkabılarının çalınmasından ziyade cemaatten başka birinin yanlışlıkla ayakkabıyı giyme ihtimalini ilk aşamada düşündüğünü belirten Aldım, hırsızlık anının kameralarla yakaladıklarını ve bu görüntülerin polise teslim ettiklerini söylüyor.

