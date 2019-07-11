ÇİZGİMDE DE YERİMDE DE KAYA GİBİ DURUYORUM Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç son dönemde hareketlenen siyasi gelişmeler ışığında hakkında çıkarılan “istifa etti, dosyalar havada uçuştu” dedikodularına çok sinirlenerek, “Memduh Büyükkılıç’ın yeri yıllardan beri bellidir, kaya gibi dimdik aynı yerini hiç değiştirmeden liderinin yanında sürdürmektedir. Bu tür şerefsizliklere zaten kimse inanmaz da itibar da etmez” dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:42