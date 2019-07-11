ÇİZGİMDE DE YERİMDE DE KAYA GİBİ DURUYORUM

ALÇAKÇA YALANLARA KİMSE İNANMAZ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün öğle saatlerinde Kayseri siyasi kulislerini hareketlendiren “Büyükkılıç istifa etti ve bazı dosyalar da havada uçuştu” söylentilerine karşı çok sert bir tepki gösterdi. Bir cenaze evi ziyaretine giderken sorumuzu yanıtlayan Başkan Büyükkılıç bu tür iddiaların ve dedikoduların asla amacına ulaşamayacağını belirterek, “Yalanlar yalanları söyleyenlerle birlikte boğulup yok olmaya mahkumdurlar. Kayseri ve Türkiye çok şükür beni de, karakterimi de, liderimize olan sadakat ve bağlılığımızı da biliyor. Allah’ın izniyle test sürecini geçeli çok ama çok uzun yıllar oldu” dedi.
YILLARDIR LİDERİMİZ DE ÇİZGİMİZ DE BELLİ
Başkan Büyükkılıç, “Çizgimiz, liderimiz, davamız da yerimiz de bellidir. Hiç değişmedi ve değişmeyecek de. Büyükkılıç elhamdülillah neyse odur. Kaya gibi dimdik aynı yerini muhafaza etmektedir. Biz de dava uğruna, millet uğrana millete hizmet uğruna gerekiyorsa can verilir ama duruş ve dava asla değişmez, değiştirilmez. Hepsi yalan ve çok alçakça dedikodular. Ama bunlar kimseye fayda vermez ve bir işe de yaramaz” diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dün öğle saatlerinde Kayseri siyasi kulislerini hareketlendiren “Büyükkılıç istifa etti ve bazı dosyalar da havada uçuştu” söylentilerine karşı çok sert bir tepki gösterdi. Bir cenaze evi ziyaretine giderken sorumuzu yanıtlayan Başkan Büyükkılıç bu tür iddiaların ve dedikoduların asla amacına ulaşamayacağını belirterek, “Yalanlar yalanları söyleyenlerle birlikte boğulup yok olmaya mahkumdurlar. Kayseri ve Türkiye çok şükür beni de, karakterimi de, liderimize olan sadakat ve bağlılığımızı da biliyor. Allah’ın izniyle test sürecini geçeli çok ama çok uzun yıllar oldu” dedi.
YILLARDIR LİDERİMİZ DE ÇİZGİMİZ DE BELLİ
Başkan Büyükkılıç, “Çizgimiz, liderimiz, davamız da yerimiz de bellidir. Hiç değişmedi ve değişmeyecek de. Büyükkılıç elhamdülillah neyse odur. Kaya gibi dimdik aynı yerini muhafaza etmektedir. Biz de dava uğruna, millet uğrana millete hizmet uğruna gerekiyorsa can verilir ama duruş ve dava asla değişmez, değiştirilmez. Hepsi yalan ve çok alçakça dedikodular. Ama bunlar kimseye fayda vermez ve bir işe de yaramaz” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy