Çocuğunuzu sanal tuzaklara karşı koruyun

Kayseri Çınar Camii’nde din görevlilerine yönelik yapılan bilgilendirme toplantısında çocukların sıkça kullandığı internet üzerinden yapılan tuzaklara karşı uyarılarda bulunuldu. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlileri tarafından bilgilendirilen din görevlileri Cuma günkü vaazda cemaate bu konuda uyarıda bulunacak.

Çocuk Şubesi görevlileri verdikleri bilgide şunları aktardılar; “Sosyal paylaşım sitelerinde bazı oyunlar aracılığıyla çocukların kişisel bilgileri alınıyor. Bu bilgiler alındıktan sonra çocukların mail adreslerine bir link geliyor. Çocuklar bu linki tıkladıktan sonra çocukların bilgisayarına bir virüs bulaştırılıyor ve tuzak kurulmuş oluyor. Ardından çocuk her bilgisayarı açtığında kendisi farkında olmadan web kamerası da açılmış oluyor ve kendi odasında yaptığı her şeyi kaydediyor” Çocuk Şubesi Görevlileri ardından çocukların uygunsuz görüntülerinin yakalandıktan sonra tehdit edildiklerini söyledi. Tehdit sonucu bazı cinsel istimrarlar dahil birçok zarara uğratıldıklarını belirten görevliler, velilerin şu tedbirleri almaları gerektiklerini aktardılar; “Gerçek hayatta çocuklarınızla nasıl arkadaşlık kuruyorsanız. Onlarla sanal alemde de arkadaş olun. Sizlerde internet teknolojisinin ne olduğunu öğrenmeye ve kullanmaya çalışın. Kullanmayı bilmezseniz tedbirleri nasıl alacağınızı da bilemezsiniz. İnternet güvenlik paketleri kullanın ve sık kullananları belirleyerek çocukların zarar göreceği sitelere girmesine engel olun.”

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin