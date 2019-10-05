ÇOLAKBAYRAKDAR NEDEN YOK?

AKLINDA BÜYÜKŞEHİR Mİ VAR?

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın kendini ayrı tutarak ağır abi tavırlarıyla bir sonraki seçimde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına hazırlandığı iddialarının da konuşulduğu AK Parti siyasi kulislerinde Çolakbayrakdar’ın bu tavırlarıyla siyaseten ciddi yara alacağı öne sürülüyor.



ÇOLAKBAYRAKDAR DAVET EDİLMEMİŞ

Nevşehir’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapılan AK Parti Bölge Toplantısı’nda verilen yemeğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katılmamıştı. Toplantının sabah bölümüne katılan Ahmet Çolakbayrakdar toplantının yapıldığı otelin dışında başka bir otelde (Elika Cave) verilen öğle yemeğine katılmamıştı.



ÇOLAKBAYRAKDAR YİNE YOK!

Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerindeki ana caddeye yapılan katlı kavşağın 15 Temmuz’daki açılışına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar katılmazken, AK Parti milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katılmışlardı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın Kocasinan İlçesi sınırları içinde yer alan yaklaşık 25 milyon liraya malolan katlı terminal kavşağı açılısına neden katılmadığı hale öğrenilemedi.

