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Cumhuriyet Meydanı kilitlendi

Cumhuriyet Meydanı, akşam üzeri yoğun trafikten dolayı saatlerce kilitlendi.

Cumhuriyet Meydanı kilitlendi
Yaşanan trafik sıkıntısının iş çıkış saatlerine denk geldiğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Cumhuriyet Meydanı güzergahında sefer gerçekleştiren şehir içi otobüslerinin yoğunlukta olması trafiğin seyrini aksatan sebepler arasında görülüyor.


Trafikte sıkışan ambulansın 2 buçuk dakika hareket edememesi de endişeleri artırdı. Yetkililerin artan şehir içi trafik sıkıntıları hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Haber-Foto: Tunahan Kaya
 
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