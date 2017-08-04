Cumhuriyet Meydanı kilitlendi

Yaşanan trafik sıkıntısının iş çıkış saatlerine denk geldiğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Cumhuriyet Meydanı güzergahında sefer gerçekleştiren şehir içi otobüslerinin yoğunlukta olması trafiğin seyrini aksatan sebepler arasında görülüyor.
Trafikte sıkışan ambulansın 2 buçuk dakika hareket edememesi de endişeleri artırdı. Yetkililerin artan şehir içi trafik sıkıntıları hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
Haber-Foto: Tunahan Kaya
Trafikte sıkışan ambulansın 2 buçuk dakika hareket edememesi de endişeleri artırdı. Yetkililerin artan şehir içi trafik sıkıntıları hakkında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.
Haber-Foto: Tunahan Kaya