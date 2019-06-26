DAĞ FARE BİLE DOĞURMADI Kayseri’yi yönetenlerin “güya Kayserispor için” bir araya geldikleri toplantıda, kimse Kayserispor’a yapılacak maddi destek için somut bir öneri ve taahhütte bulunup “biz şu kadar milyon lira yardımda bulunuyoruz işte şu da para” diye net konuşamadığından, sonuç da hayal kırıklığı oldu. Özellikle şehrin Belediye Başkanlığı koltuklarında oturan Büyükkılıç, Palancıoğlu ve Çolakbayrakdar’dan bu manada hiç ses çıkmaması hayretle karşılandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:34