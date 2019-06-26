DAĞ FARE BİLE DOĞURMADI

ERTEKİN SERT AMA NET KONUŞTU
Toplantıya Kayserispor’un isim sponsoru da olan BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin damgasını vurdu. Ertekin toplantıda yaptığı konuşmada bugüne kadar şehirde taahhüt edilen paraların takıma ödenmediğine dikkat çekerek, “Burada bir bütçe oluşturun kaç paraya bağlanırsa bu bütçenin 10 katını BOYDAK olarak vermeye hazırım” dedi. Ancak buna rağmen başta belediye başkanları olmak üzere toplantıya katılanlar “dut yemiş bülbül” misali sessiz kalınca toplantının sonu da hüsran oldu.
VALİ: PARA ARAMAYA DEVAM
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Vali Günaydın ise toplantıda bir karara varılamamasını kullandığı yuvarlak cümlelerle tolere etmeye çalıştı. Günaydın toplantının “çok verimli” geçtiğini ifade ederken bu “verimliliğin” parasal karşılığını söyleyemedi, çünkü toplantıya katılan hiç kimse parasal bir destek vaadinde bulunmadı. Vali Günaydın’ın açıklamasındaki en gerçekçi ve net cümleler ise “Birtakım nedenlerden dolayı aşmamız gereken bazı hususlar var ve bunların arayışlarına devam edeceğiz” şeklinde oldu.
Toplantıya Kayserispor’un isim sponsoru da olan BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin damgasını vurdu. Ertekin toplantıda yaptığı konuşmada bugüne kadar şehirde taahhüt edilen paraların takıma ödenmediğine dikkat çekerek, “Burada bir bütçe oluşturun kaç paraya bağlanırsa bu bütçenin 10 katını BOYDAK olarak vermeye hazırım” dedi. Ancak buna rağmen başta belediye başkanları olmak üzere toplantıya katılanlar “dut yemiş bülbül” misali sessiz kalınca toplantının sonu da hüsran oldu.
VALİ: PARA ARAMAYA DEVAM
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Vali Günaydın ise toplantıda bir karara varılamamasını kullandığı yuvarlak cümlelerle tolere etmeye çalıştı. Günaydın toplantının “çok verimli” geçtiğini ifade ederken bu “verimliliğin” parasal karşılığını söyleyemedi, çünkü toplantıya katılan hiç kimse parasal bir destek vaadinde bulunmadı. Vali Günaydın’ın açıklamasındaki en gerçekçi ve net cümleler ise “Birtakım nedenlerden dolayı aşmamız gereken bazı hususlar var ve bunların arayışlarına devam edeceğiz” şeklinde oldu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy