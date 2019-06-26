Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DAĞ FARE BİLE DOĞURMADI

Kayseri’yi yönetenlerin “güya Kayserispor için” bir araya geldikleri toplantıda, kimse Kayserispor’a yapılacak maddi destek için somut bir öneri ve taahhütte bulunup “biz şu kadar milyon lira yardımda bulunuyoruz işte şu da para” diye net konuşamadığından, sonuç da hayal kırıklığı oldu. Özellikle şehrin Belediye Başkanlığı koltuklarında oturan Büyükkılıç, Palancıoğlu ve Çolakbayrakdar’dan bu manada hiç ses çıkmaması hayretle karşılandı.

DAĞ FARE BİLE DOĞURMADI
ERTEKİN SERT AMA NET KONUŞTU
Toplantıya Kayserispor’un isim sponsoru da olan BOYDAK Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin damgasını vurdu. Ertekin toplantıda yaptığı konuşmada bugüne kadar şehirde taahhüt edilen paraların takıma ödenmediğine dikkat çekerek, “Burada bir bütçe oluşturun kaç paraya bağlanırsa bu bütçenin 10 katını BOYDAK olarak vermeye hazırım” dedi. Ancak buna rağmen başta belediye başkanları olmak üzere toplantıya katılanlar “dut yemiş bülbül” misali sessiz kalınca toplantının sonu da hüsran oldu.

VALİ: PARA ARAMAYA DEVAM
Toplantı sonunda bir açıklama yapan Vali Günaydın ise toplantıda bir karara varılamamasını kullandığı yuvarlak cümlelerle tolere etmeye çalıştı. Günaydın toplantının “çok verimli” geçtiğini ifade ederken bu “verimliliğin” parasal karşılığını söyleyemedi, çünkü toplantıya katılan hiç kimse parasal bir destek vaadinde bulunmadı. Vali Günaydın’ın açıklamasındaki en gerçekçi ve net cümleler ise “Birtakım nedenlerden dolayı aşmamız gereken bazı hususlar var ve bunların arayışlarına devam edeceğiz” şeklinde oldu.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayserisporToplantıBoydakVali Günaydın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.