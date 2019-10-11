DALGA MI GEÇİYORSUN BİZİMLE İŞKUR’un rakamlarına göre halen 16 bin 240 kişinin işsizlik ödeneği için başvurduğu açıklanırken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir vatandaşla girdiği sözlü tartışmada anlaşılmaz bir şekilde “İşsizlik yok iş beğenmeyen var” diyerek şimşekleri üzerine çekti.

11 Ekim 2019 Cuma 09:22