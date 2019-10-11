DALGA MI GEÇİYORSUN BİZİMLE

BİZİ ÇOCUKLARIYLA KARIŞTIRDI
Dün gazetemizde yer alan “ASLINDA İŞSİZLİK YOK İŞ BEĞENMEYEN VAR” haberi üzerine gazetemizi arayan onlarca işsiz vatandaş Başkan Büyükkılıç’a tepkilerini dile getirirken, “Eminiz ki kendi ailesinde işsiz de yoktur aç ve açıkta kalan da yoktur ve ailesinde durumlar gayet iyi ve herkesin hali vakti yerindedir. Ama sokaktaki vatandaş öyle değil. Bizi çocuklarıyla karıştırdı galiba. Başkan bu sözleri yüzünden işsizlerden özür dilemelidir. Resmen bizimle dalga geçer gibi açıklama yaptı. Yazıklar olsun” dediler.
ÇOCUKLARININ İŞLERİ TIKIRINDA
Muhalefet partisi il başkanları da Büyükkılıç’ın sözlerini ağır bir dille eleştirdi. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “AK Parti’nin yalan balonunu söndüren vatandaşı tebrik ediyorum. Sırça köşkünden çıkıp halkın gerçekleriyle yüzleşsinler. Genç insan mimar olmuş, öğretmen olmuş ne iş olsa yaparım diye iş arıyor. Bunların çocukları babalarının makamlarını kullanarak her ortamda işlerini yürütüyorlar” dedi.
VATANDAŞ ELBETTE SORACAK
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt da, “Vatandaş soru sorma hakkına sahip. Elbette soracak siz de cevap vereceksiniz. Biz bunu siyasi polemik yapmak istemiyoruz. Çözüm için çabalamalıyız. Genç işsizler için platform kurulmalı ve herkes de buna katkı vermeli” dedi.
Dün gazetemizde yer alan “ASLINDA İŞSİZLİK YOK İŞ BEĞENMEYEN VAR” haberi üzerine gazetemizi arayan onlarca işsiz vatandaş Başkan Büyükkılıç’a tepkilerini dile getirirken, “Eminiz ki kendi ailesinde işsiz de yoktur aç ve açıkta kalan da yoktur ve ailesinde durumlar gayet iyi ve herkesin hali vakti yerindedir. Ama sokaktaki vatandaş öyle değil. Bizi çocuklarıyla karıştırdı galiba. Başkan bu sözleri yüzünden işsizlerden özür dilemelidir. Resmen bizimle dalga geçer gibi açıklama yaptı. Yazıklar olsun” dediler.
ÇOCUKLARININ İŞLERİ TIKIRINDA
Muhalefet partisi il başkanları da Büyükkılıç’ın sözlerini ağır bir dille eleştirdi. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “AK Parti’nin yalan balonunu söndüren vatandaşı tebrik ediyorum. Sırça köşkünden çıkıp halkın gerçekleriyle yüzleşsinler. Genç insan mimar olmuş, öğretmen olmuş ne iş olsa yaparım diye iş arıyor. Bunların çocukları babalarının makamlarını kullanarak her ortamda işlerini yürütüyorlar” dedi.
VATANDAŞ ELBETTE SORACAK
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt da, “Vatandaş soru sorma hakkına sahip. Elbette soracak siz de cevap vereceksiniz. Biz bunu siyasi polemik yapmak istemiyoruz. Çözüm için çabalamalıyız. Genç işsizler için platform kurulmalı ve herkes de buna katkı vermeli” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy